دبابات إسرائيلية تتوغل في شرق رفح.. وتقدير أمريكي باجتياح واسع خلال أيام

‏قدرت الولايات المتحدة أن ‎إسرائيل حشدت ما يكفي من القوات على أطراف ‎رفح جنوبي قطاع ‎غزة، للمضي قدما في اجتياح واسع للمدينة خلال أيام، حسبما أفادت شبكة "سي إن إن" الإخبارية الأميركية.

ونقلت صحيفة الجارديان البريطانية ما قاله سكان وشهود العيان من إن الدبابات الإسرائيلية توغلت شرق رفح صباح اليوم الثلاثاء، ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل .

وقال مصدر عسكري إن الدبابات تقدمت صباح اليوم غرب طريق صلاح الدين إلى حيي برازايل والجنينة.

وذكر أحد السكان “إنهم في الشوارع داخل المنطقة المبنية وتدور اشتباكات”.

ويقدر المسؤولون أن ما يصل إلى 500 ألف شخص فروا من رفح منذ أن أمرتهم قوات الدفاع الإسرائيلية بالإخلاء قبل هجماتهم الأولى حول المدينة وفيها قبل أسبوع.

وأمر الجيش الإسرائيلي بإخلاء الثلث الشرقي من المدينة، الذي يكتظ بأكثر من مليون فلسطيني، بحسب التقديرات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، هي آخر معقل لحركة حماس.

وذكر النازحون أن منطقة المواصي ، الواقعة في "المنطقة الإنسانية الممتدة" التي حددتها إسرائيل كوجهة للذين طُلب منهم إخلاء رفح وأماكن أخرى، تعاني من محدودية الصرف الصحي، وإمدادات مياه ضئيلة، وعدم كفاية الغذاء.