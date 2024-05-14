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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ضبط مستريح نصب على المواطنين في 50 مليون جنيه لتسفيرهم للخارج

ضبط المتهم
ضبط المتهم

ضبطت أجهزة الأمن بالقليوبية شخص له معلومات جنائية  لقيامه بالنصب على المواطنين والاستيلاء على أموالهم قدرت بنحو 50 مليون جنية بحجة تسفيرهم للخارج واصباغ تلك الأموال بالصبغة الشرعية " غسيل أموال " وذلك بشراء عقارات وتأسيس شركات ووحدات سكنية وتم التحفظ على المتهم وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.


تلقى اللواء نبيل سليم مدير أمن القليوبية اخطارا من مباحث الأموال العامة تفيد قيام احد الأشخاص بغسل أموال قدرت بنحو 50 مليون جنية متحصلة من نشاطه الإجرامى فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج .


وتوصلت التحريات الى ان المتهم له معلومات جنائية وانه يقوم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى فى مجال النصب والإحتيال على المواطنين راغبى السفر للخارج وقيامه باخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة عن طريق تأسيس الشركات و شراء الوحدات السكنية والمحال التجارية والسيارات والدراجات النارية.


وقدرت قيمة الأموال بنحو 50 مليون جنيه تقريباً وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

القليوبية أمن القليوبية الوحدات السكنية مباحث الأموال العامة مدير أمن القليوبية

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