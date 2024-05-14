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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بشرى سارة.. محافظ كفر الشيخ يعلن اعتماد المخططات الاستراتيجية لـ 23 قرية

محافظ كفر الشيخ
محافظ كفر الشيخ

أعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، عن اعتماد المخططات الاستراتيجية المحدثة لـ 23 قرية تابعة لمراكز "سيدى سالم، مطوبس، بلطيم، الحامول، الرياض، بيلا، كفر الشيخ، قلين".

وتأتي هذه الخطوة المهمة في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية والسكانية المستدامة، والقضاء على ظاهرة البناء العشوائي، والحفاظ على الأراضي الزراعية.

القرى المستفيدة هي: قرية الكوم، قرية القن، قرية البلاصي، قرية التفتيش (إصلاح شالما) بمركز سيدي سالم، قرية البصراط بمركز مطوبس، قرية الزهراء الغربية بمركز بلطيم، قرية 8 العنابر، قرية الخاشعة 62 والحرية 61، قرية غرب تيرة، قرية الثمانين، قرية التفتيش، قرية السحايت، قرية المناوفة القبلية بمركز الحامول، قرية الفيروز (3 خريجين)، قرية المجد 55، قرية مخالى بمركز الرياض، قرية روس الفرخ، قرية الترزي، بمركز بيلا، قرية عبد الكريم، بمركز قلين، قرية الشيخ، قرية نويش، قرية طاهر بمركز كفر الشيخ.

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