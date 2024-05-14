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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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اقتصاد

وزير التجارة والصناعة يبحث مع وفد جنرال موتورز خطط توسيع مشروعاتها بمصر

صدى البلد

عقد المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة لقاءً  موسعا مع ممثلي شركة جنرال موتورز إيجيبت لصناعة السيارات حيث تناول اللقاء مشروعات الشركة الحالية بالسوق المصري وعدد من المشروعات المستقبلة التى تدرس الشركة إنشائها فى مصر خلال المرحلة المقبلة.

 وقال سمير إن اللقاء استعرض  التوجهات الحالية للدولة المصرية لتنمية وتطوير صناعة السيارات والصناعات المغذية لها وبما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلي والتصدير للأسواق الاقليمية لاسيما أسواق دول الجوار ودول القارة الافريقية.

وأكد سمير حرص الوزارة على توفير كل أوجه الدعم لشركات السيارات العالمية، للإنتاج والتوسع في السوق المصري، بما يسهم في ضخ استثمارات حقيقية، وتوطين الصناعة، وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب، مشيرا الى ان شركة جنرال موتورز تمثل إحدى الشركات العالمية الرائدة فى مجال صناعة السيارات وتعد محط اهتمام للحكومة  المصرية لتوطين صناعة السيارات فى السوق المصري.

وأوضح سمير أن السوق المصري يمتلك كافة الإمكانات والمقومات الاستثمارية التى تؤهله لقيام صناعة سيارات حقيقية تتضمن السوق الاستهلاكي الكبير وتوافر الايدى العاملة المؤهلة  وكذا وجود عدد كبير من الصناعات المغذية بالإضافة الى شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية الموقعة مع عدد كبير من الدول والتكتلات الاقتصادية الرئيسية الاقليمية والعالمية والتى تمكن المنتجات المصرية من النفاذ لعدد كبير من الأسواق الخارجية دون رسوم جمركية.

وحث الوزير ممثلى شركة جنرال موتورز ايجيبت على دراسة  إنشاء مشروع لصناعة السيارات الكهربائية فى مصر ، مشيرا الى ان هذا المشروع سيحظى بقبول ورواج كبيرين فى مصر لاسيما وان السيارات الكهربائية تعد موفرة للطاقة وتحافظ على البيئة.

من جانبهم أعرب مسئولو شركة جنرال موتورز إيجيبت عن حرص الشركة على تعزيز توجدها بالسوق المصري باعتباره احد أهم الأسواق الرئيسية بمنطقة الشرق الأوسط وقارة أفريقيا،  مشيرين إلى أن الشركة تدرس حاليا عدد من المشروعات الصناعية الجديدة فى مصر  للوفاء باحتياجات السوق المحلى والتصدير للأسواق الخارجية.

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