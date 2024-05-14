الصحف الاماراتية اليوم| بلينكن يصل إلى أوكرانيا في زيارة غير معلنة.. أنباء عن توغل دبابات إسرائيلية في مناطق سكنية شرق رفح.. قطر: العملية الإسرائيلية برفح أعادتنا للوراء في مفاوضات الهدنة

ارتفاع حصيلة القتلى في غزة إلى 35173 منذ اندلاع الحرب

الأمم المتحدة: نحو 360 ألف شخص فروا من رفح منذ صدور أوامر الإخلاء

بوتين يزور الصين الخميس والجمعة

ارتفاع حصيلة الفيضانات والحمم البركانية الباردة في سومطرة إلى 50 قتيلا و27 مفقودا

‏تناولت الصحف الإماراتية، اليوم الثلاثاء، عددا من الأخبار الهامة على الساحة المحلية والإقليميه والدولية.



محليا، قالت صحيفة الاتحاد إن الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي والشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس ديوان الرئاسة، بعثا برقيتي تهنئة إلى جيريمايا مانيلي، بمناسبة انتخابه رئيساً لوزراء جزر سليمان.

عربيا وإقليميا، قالت صحيفة البيان إن أفادت وزارة الصحة في قطاع غزة الثلاثاء، أنّ حصيلة الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في القطاع ارتفعت إلى 35173 قتيلاً منذ السابع من أكتوبر.

وقالت الوزارة في بيان: إنّه تم إحصاء 82 قتيلاً على الأقل خلال 24 ساعة، لافتةً إلى أنّ عدد الجرحى الإجمالي بلغ 79061 منذ بدء المعارك قبل أكثر من سبعة شهور.



ويرتفع عدد القتلى في غزة على نحو مطّرد، على الرغم من المناشدات الدولية للقوات الإسرائيلية، للحد من الضرر الواقع على المدنيين في المرحلة الجديدة، لهجومها العسكري البري في غزة الذي بدأته في الأول من ديسمبر، بعد انتهاء هدنة مع حركة حماس.

أفادت صحيفة الخليج بأن سكان في رفح الفلسطينية قالوا إنّ دبابات إسرائيلية تتوغل صباح الثلاثاء، شرق رفح ودخلت أحياء الجنينة والسلام والبرازيل.

وذكر أحد السكان لرويترز عبر تطبيق للمراسلة «تقدمت الدبابات هذا الصباح غرب طريق صلاح الدين إلى داخل حيي البرازيل والجنينة. هم الآن في المنطقة المأهولة وهناك اشتباكات». وأظهر مقطع فيديو منتشر على مواقع التواصل الاجتماعي دبابة في شارع جورج بحي الجنينة. ولم تتمكن رويترز من التحقق من الفيديو.

وعلى الرغم من التحذيرات الأمريكية المتكررة من تنفيذ إسرائيل هجوماً برياً واسعاً على مدينة رفح أقصى جنوب قطاع غزة، فإنّ التحضيرات جارية على ما يبدو على قدم وساق.

فقد كشف مسؤولان أمريكيان الثلاثاء، أنّ إدارة الرئيس جو بايدن تعتقد أنّ إسرائيل حشدت قوات على أطراف رفح تكفي لتنفيذ توغل شامل في الأيام المقبلة.



وأشارت صحيفة البيان إلى أن نحو 360 ألف شخص فروا من مدينة رفح في جنوب قطاع غزة منذ أن أصدر الجيش الإسرائيلي أوامر الإخلاء الأولى قبل أسبوع، وفقا لأرقام الأمم المتحدة يوم الاثنين.

وكتبت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على منصة التواصل الاجتماعي إكس: "لا يوجد مكان نذهب إليه. لا يوجد أمان بدون وقف إطلاق النار".

وينظر إلى رفح، المكتظة أصلا بالنازحين داخليا، على أنها آخر معقل لحركة حماس الفلسطينية.

وأضاف بيان الأونروا أنه في شمال غزة، تسبب القصف وأوامر الإخلاء الإضافية بمزيد من النزوح و"الخوف لآلاف الأسر".



قالت صحيفة الخليج إن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، اعتبر، اليوم الثلاثاء، أن العملية العسكرية الإسرائيلية في رفح «أعادتنا إلى الوراء» في المفاوضات على هدنة في غزة بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال الشيخ محمد الذي يشغل أيضاً منصب وزير الخارجية، خلال منتدى قطر الاقتصادي في الدوحة، إنه «في الأسابيع القليلة الماضية، شهدنا بعض الزخم المتزايد، ولكن لسوء الحظ لم تتحرك الأمور في الاتجاه الصحيح، ونحن الآن في حالة من الجمود تقريباً. بالطبع ما حدث في رفح أعادنا إلى الوراء».

دوليا، قالت صحيفة الخليج إن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، وصل إلى كييف الثلاثاء، في أول زيارة يقوم بها مسؤول أمريكي كبير لأوكرانيا، منذ أن أقر الكونجرس الشهر الماضي حزمة مساعدات عسكرية حجمها 61 مليار دولار انتظرتها كييف طويلاً.

وتهدف الزيارة التي لم يُكشف عنها سابقاً إلى إظهار تضامن الولايات المتحدة مع أوكرانيا، في الوقت الذي تكافح فيه لمواجهة القصف الروسي على حدودها الشمالية الشرقية.

ولفتت صحيفة الاتحاد إلى تأكيد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن خلال اجتماع مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في كييف اليوم الثلاثاء أن حزمة جديدة من المساعدات الأميركية بدأت بالفعل في الوصول إلى أوكرانيا ومن المتوقع وصول مزيد من الإمدادات في وقت قريب.

وقال بلينكن إن "المساعدات (الأميركية) تتجه إلى أوكرانيا وستصل قريبا، وقد وصل بعضها بالفعل وسيصل المزيد منها.

وأشاد زيلينسكي بالمساعدات الأميركية "المهمة".

ذكرت صحيفة الامارات اليوم أن يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بزيارة إلى الصين هذا الأسبوع، تلبية لدعوة الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق ما أعلنت وزارة الخارجية الصينية الثلاثاء.

وأوضحت الناطقة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونيينغ أنه «تلبية لدعوة الرئيس شي جين بينغ، يقوم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بزيارة للصين من (الخميس إلى الجمعة) من 16 إلى 17 مايو».

أشارت صحيفة البيان إلى ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات وتدفّق الحمم البركانية الباردة في جزيرة سومطرة غربي إندونيسيا، إلى 50 قتيلا على الأقلّ وفقدان 27 آخرين، حسب ما أعلنت السلطات الإندونيسية اليوم الثلاثاء.

وأعلن عابد المهاري المتحدث باسم الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث أن الكارثة أسفرت أيضاً عن 37 جريحاً وإخلاء حوالي 3400 شخص من مساكنهم.