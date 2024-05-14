تجسس وتلفيق تهم.. تفاصيل استدعاء الخارجية البريطانية للسفير الصيني في لندن

ذكرت صحيفة “تليجراف”، اليوم الثلاثاء، أن وزارة الخارجية البريطانية استدعت السفير الصيني بعد اتهام ثلاثة رجال بالتجسس لصالح هونج كونج.

وقالت الصحيفة إن المسئولين سيواجهون السفير أمام المحكمة بشأن مزاعم بأن ثلاثة رجال ساعدوا جهاز المخابرات الخارجية في هونج كونج في بريطانيا، ومثل الرجال أمام محكمة في لندن يوم الاثنين.

ولم تصدر وزارة الخارجية البريطانية تعليقا حتى الآن.

واتهم الرجال بمساعدة وكالة هونج كونج بين ديسمبر ومايو من خلال "الموافقة على القيام بجمع المعلومات والمراقبة وأعمال الخداع" في بريطانيا، وفقا للتهم.

واتهمت السفارة الصينية في لندن بريطانيا بتلفيق الاتهامات وقالت إنه ليس لها الحق في التدخل في شئون هونج كونج.

وخضعت هونج كونج للحكم البريطاني لمدة 156 عاما قبل أن تعود إلى السيادة الصينية في عام 1997.