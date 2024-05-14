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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

شباب النواب تطالب وزيرا "المالية" و"التخطيط" بتوفير الاعتمادات المالية للأكاديمية الوطنية للتدريب

رئيس لجنة الشباب
رئيس لجنة الشباب والرياضة

أوصت لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، وزيري التخطيط والمالية ، تنفيذ التكليفات الرئاسية بتوفير الاعتمادات المالية اللازمة للأكاديمية الوطنية للتدريب لإنجاز الأعمال الموكلة إليها.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الشباب اليوم ، لمناقشة موازنة الأكاديمية الوطنية للتدريب بمشاركة الدكتور رشا راغب المدير التنفيذي الأكاديمية .

وانتقد الدكتور محمود حسين ، قيام مسئولي وزارتي المالية والتخطيط ، بتخفيض موازنة انشاء مركز الذكاء الاصطناعي ، والذي كلف الرئيس عبدالفتاح السيسي ، الأكاديمية بتنفيذه من ١٥٠ مليون جنيه اللي ٧٠ مليون حنيه،، متسائلا : " لماذا لا تنفذ الوزارتين توجيهات رئيس الجمهورية ".

وطالب رئيس لجنة الشباب مسئولي وزارتي المالية والتخطيط ، بتنظيم زيارة للأكاديمية الوطنية للتدريب وحضور دورة تعريفية بمجهودات الأكاديمية الوطنية للتدريب ، لانه لايمكن تقييم الأمور في جهة معنية بتدريب الشباب بمبدأ المكسب والخسارة ، خاصة أن الاستثمار في الشباب هو الاستثمار الأهم لأي دولة .


وأكد أن الأكاديمية الوطنية للتدريب ، تساهم في تخريج عدد كبير من قيادات الدولة  في مختلف الهيئات الحكومية ، منتقدا تخفيض بند الاستثمارات الجارية المتعلقة بالأكاديمية من ١٥٠ مليون جنيه الي ٢٠ مليون جنيه .

وأوضح رئيس لجنة الشباب ، أن اللجنة أوصت العام الماضي بتوفير كافة متطلبات الأكاديمية لاستكمال منشآت الهيئة ، ولكن لم تلتزم وزارتي المالية والتخطيط بتلك التوصيات ، وهو ما يعد بمثابة إهدار المال العام ، لان ما كان سيتكلف جنيه واحد العام الماضى سيتكلف أضعاف  حاليا ، مشددا علي وزارتي التخطيط والمالية  الالتزام  بالتكليفات الرئاسية ، فيما يتعلق بالأكاديمية الوطنية للتدريب

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