مشيرة عيسى وطلابها فى أمسية موسيقية بالأوبرا

تنظم دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتورة لمياء زايد، الحفل السنوى لعازفة البيانو العالمية مشيرة عيسى وطلابها، وذلك فى الثامنة والنصف مساء الجمعة 17 مايو، على المسرح الكبير.

يتضمن البرنامج عدداً من المؤلفات الكلاسيكية العالمية التي كتبت خصيصاً لآلة البيانو، منها أعمال لشوبان، وباخ، وموتسارت، وبيتهوڤن، وهايدن، بالإضافة إلى جانب النشيد الوطنى الذى أعادت مشيرة عيسى صياغته ليتناسب مع آلة البيانو.

يشارك فى الحفل مجموعة من المواهب الواعدة الذين قامت مشيرة عيسى بتدريبهم على العزف، وهم بيترا شوقى، وتاليا زيادة، وتمارا زيادة، وامايا حسنى، وإيما مهنى، وفريد ناصيف، وشريف العزاوى، وتاليا قنديل، وسليم فكرى، ومراد رفعت، ونادية الجمال، ومايا الزوربا، وعمر توفيق، وآدم بن لادن، وحمدى وجيه، ويمنى أشرف.

يشار إلى أن مشيرة عيسى حاصلة على دبلوم المعهد العالى للكونسرفتوار بتقدير امتياز، ودبلوم فن الأداء على البيانو من فيينا بالنمسا عام 1984.

نالت درجة الدكتوراه فى الموسيقى عام 1987، وشاركت فى العديد من المهرجانات الدولية المتخصصة منها مهرجان سرفانتيون الدولى بالمكسيك، ومهرجان أسابيع الموسيقى الدولى بصوفيا (إيطاليا)، وحازت العديد من الجوائز وشهادات التقدير من مصر والخارج، منها الجائزة الأولى من جمعية الشباب الموسيقى بالقاهرة عام 1971، وجائزة ستيبانوف بفيينا عام 1982 وجائزة شيكاغو للفنون عام 1987.

وتعد من أهم العازفين الذين صاحبوا أوركسترا القاهرة السيمفونى خلال مواسمه المتتالية.

قدمت العديد من الحفلات المنفردة والمتميزة بمصر والخارج، بالإضافة إلى مشاركتها فى حفل افتتاح دار الأوبرا المصرية عام 1988.

تشغل حالياً منصب أستاذ دكتور بمعهد الكونسرفتوار بالقاهرة.

كرمتها أكاديمية الفنون لعطائها الفنى المتميز فى ختام الملتقى العلمى العربى الثالث.