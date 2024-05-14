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رئيس التحرير
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برلمان

برلماني مشيدا بمشروع مستقبل مصر: يحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة

النائب جيفارا محمد
النائب جيفارا محمد

أشاد النائب جيفارا محمد الجافي عضو مجلس الشيوخ بافتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي  المرحلة الأولى من موسم الحصاد بمشروع مستقبل  مصر للتنمية المستدامة، مؤكدا أن هذا المشروع يحقق التنمية المستدامة في قطاع الزراعة علي أرض الواقع.

 

وقال الجافي، إن الرئيس عبد الفتاح السيسى يستهدف تأمين أمن مصر الغذائي بالمشروعات القومية، مشيرا إلي أن  مشروع جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يعد أحد أكبر الكيانات في العالم في مجالات وأنشطة التنمية على صعيد مشروعات "الزراعة والتصنيع الزراعي والإقتصاد البيئي والمشروعات التكاملية".

 

وأوضح أن جهاز مستقبل مصر  مقره الرئيسي فى محور الضبعة قد بدأ في عام 2017 بمشروعات إستصلاح زراعي بمساحات صغيرة بإستخدام أساليب الرى الحديث وتكنولوجيا الزراعات الدقيقة، ووصل إلى ما يقارب ٨٠٠ ألف فدان من الأراضى المستصلحة بنهاية عام 2023، كما توسعت مشروعات جهاز مستقبل مصر للإستصلاح الزراعى فكان أساساً لدلتا مصر الجديدة وإمتدت حتى المنيا وبنى سويف والفيوم وأسوان والداخلة والعوينات لتحقيق حلم 4.5 مليون فدان بحلول عام ٢٠٢٧ بالاعتماد على الزراعة بأنظمة الرى المحوري والري بالتنقيط والزراعة تحت الصوب بأنظمة وتكنولوجيا الري الحديث للحفاظ على المورد المائى.

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