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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

خلال اجتماع لجنة الشباب بالبرلمان..

مدير "الوطنية للتدريب": نستثمر في أولادنا.. والأكاديمية استقبلت 9200 شاب بجميع المحافظات

اجتماع لجنة الشباب
اجتماع لجنة الشباب والرياضة

أعلنت الدكتورة رشا راغب ، المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية للتدريب، موافقة وزارة التخطيط علي إطلاق مجموعة ثانية من برنامج "المرأة تقود في المحافظات" والذي تنفذه الأكاديمية  بالشراكة مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والمجلس القومي للمرأة،.

وقالت خلال اجتماع لجنة الشباب والرياضة اليوم ، برئاسة الدكتور محمود حسين ، لمناقشة موزانة الأكاديمية ، أن المرحلة الأولي من البرنامج تضمنت تدريب السيدات في ٢٧ محافظة ، وقام المدربين والمنسيقين بالأكاديمية ، بالذهاب للمحافظات منها محافظات الصعيد.

وأشارت إلي  أن الأكاديمية الوطنية للتدريب قامت بتدريب ٩٢٠٠ شاب، من مختلف محافظات الجمهورية للتعرف علي مشروع حياة كريمة ذلك المشروع ، الذي تم تصنيفه بأنه الأكبر في العالم، حيث يسمح التدريب بتعريف هؤلاء الطلاب بأهيمة ذلك المشروع القومي المهم.

وكشفت "راغب"، خلال الاجتماع عدم قيام وزارة المالية بتخصيص نصف المطلوب من موازنة الهيئة، مؤكدة أن الهيئة قادرة علي تمويل العدد من الدورات التدريبية تمويل ذاتي الي جانب تمويل عدد من التكليفات التي تسند إليها، متابعة “محتاجين نستثمر في اولادنا حتي لايكونوا  قنبلة تنفجر في وجوهنا  إذا لم يكن  لديهم علم ومعرفة وتدريب وتأهيل”.

رشا راغب الأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب المدير التنفيذي للأكاديمية الوطنية لتأهيل الشباب البرلمان مجلس النواب

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