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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس حماية المستهلك: المواطن شريك أساسي في مراقبة الأسواق بجانب مؤسسات الدولة

صدى البلد

وصل ابراهيم السجيني رئيس جهاز حماية المستهلك، والوفد المرافق له، صباح اليوم ، إلى ديوان عام محافظة الجيزة، وكان في استقباله اللواء  أحمد راشد  محافظ  الجيزة، وذلك في إطار جولاته  الميدانية بالمحافظات لمتابعة الأسواق وأسعار السلع وجهود الحملات الرقابية خلال الفترة الحالية ومتابعة إستمرار إتاحة السلع للمواطنين خاصة بعد التخفيضات السعرية الأخيرة  التي طرأت علي  العديد من السلع.

وفي البداية أعرب اللواء أحمد راشد، عن سعادته البالغة بهذه الزيارة، مُثمناً الدور المهم والعظيم الذي يقوم به الجهاز في الفترة الاخيرة وجهوده الدائمة في الرقابة وإحكام السيطرة علي الأسواق وكذا دوره في متابعة انخفاضات أسعار  السلع بالأسواق بعد القرارات التي اتخذتها الدولة مؤخراً في استقرار سعر الصرف للدولار وإتاحته وكذا الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الإفراج عن البضائع بالموانئ المصرية.

وأشار في هذا السياق إلي التعاون الكامل مع جهاز حماية المستهلك   في  شن الحملات الرقابية من قبل الأجهزة الرقابية والتنفيذية بالمحافظة، وذلك للقيام بالدور المنوط به لتحقيق الإنضباط في الأسواق وكذا مواجهة جميع الممارسات السلبية.

ووجه محافظ الجيزة الشكر للقيادة السياسية والحكومة بشأن القرارات التي تم اتخاذها مؤخرا لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق و منع الغلاء، مؤكدا أن هناك جهود مكثفة من كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لمتابعة قرار تخفيض الأسعار الخاصة بالسلع الأساسية والخبز الأفرنجي والسياحي، و متابعة مدى الالتزام بها ميدانيا .

كما توجه محافظ الجيزة بالشكر لرئيس جهاز حماية المستهلك على زيارته للمحافظة وجولاته الميدانية التي يقوم بها في مختلف محافظات الجمهورية، وجهوده الملموسة لمتابعة الإلتزام بتنفيذ قرارات مجلس الوزراء بشأن متابعة وضبط الأسعار في الأسواق المصرية في مختلف محافظات الجمهورية.

وأشار السجيني إلي الإنجازات والتطورات  التي لمسها المواطنين،  وما شهدته المحافظة من تنفيذ عدد كبير من مشروعات تطوير الطرق والكباري والمناطق بمحافظة الجيزة، وذلك لتقديم أفضل الخدمات المقدمة للمواطنين.

ولفت إلي أن هناك انخفاضات حقيقية بالأسواق وخاصة بالسلاسل التجارية الكبري، ومازال بعض تجار التجزئة وصغار البقالين لم يقوموا بخفض الأسعار وهو ما يستوجب تكثيف الحملات الرقابية لمتابعة أثر انخفاض سعر الصرف علي السلع الغذائية الأساسية، منوها بأن الغرض من الزيارة التعاون والتنسيق مع  معالي المحافظ في بعض الموضوعات التي تهم المواطنين.

وأوضح رئيس الجهاز، أن هناك تكليفات واضحة ومحددة من رئيس مجلس الوزراء لجهاز حماية المستهلك والأجهزة الرقابية المعنية بمُتابعة كل الأسواق، والمتاجر، والتعامل بحسم مع أية مخالفات، وفقا للقانون.

وفي ختام اللقاء ، أعرب السجيني عن سعادته وتقديره لمحافظ الجيزة   على الدعم الدائم من أجل منظومة حماية المستهلك في المحافظة، معربا عن تطلعه إلي مزيد من التعاون في الفترة المقبلة للإرتقاء بالمنظومة وتنفيذ الحملات الرقابية علي الأسواق مع كافة الأجهزة المعنية  بالمحافظة، من أجل خدمة جموع المستهلكين.
 ويُهيب جهاز حماية  المستهلك  بالمواطنين ، ضرورة التعاون مع الأجهزة الرقابية في الدولة والإبلاغ الفورى عن أية مُخالفات من شأنها الإضرار بحقوق المستهلكين ، وذلك من خلال الخط الساخن للجهاز 19588 من أى خط أرضي يوميا.

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