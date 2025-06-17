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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

اقتصاد

القاهرة التجارية: جهود لتوفير مخزون آمن من السلع الإستراتيجية واستقرار السوق

وزير التموين ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة
وزير التموين ورئيس الغرفة التجارية بالقاهرة
ولاء عبد الكريم

ثمّن أيمن العشري رئيس غرفة القاهرة التجارية جهود الدولة لتوفير مخزون آمن من السلع الاستراتيجية للحفاظ علي استقرار السوق في ظل الأوضاع الإقليمية الحالية، موجهًا شكره للقيادة السياسية المصرية على دعمها الدائم لتوفير كافة احتياجات المواطنين من السلع المختلفة.

وأشاد "العشري" بجهود وزارة التموين والتجارة الداخلية ومتابعتها المستمرة للسوق ، والتي أعلنت عن مخزون آمن لتلبية كافة احتياجات المواطنين ، لافتًا إلى أن هناك تعاونًا كبيرًا بين وزارة التموين والغرف التجارية للحفاظ على استقرار السوق.

وأضاف رئيس غرفة القاهرة إن ما أعلنته الحكومة من خلال وزارة التموين يطمئن الشارع المجتمعي فيما يتعلق بوجود مخزون آمن من كافة السلع الاستراتيجية، وهذا الأمر يحسب للدولة المصرية وقدرتها على التعامل مع المستجدات وتوفير معروض السلع  للحفاظ على استقرار السوق.

وتابع رئيس غرفة القاهرة: جهود الدولة والتعاون الكبير مع القطاع الخاص حافظ على استقرار السوق ونطمئن أهالينا بأن كل السلع متوفرة والمخزون الاستراتيجي آمن. 

وأكّد "العشري" أن الغرفة من خلال شُعبها التجارية النوعية في كافة القطاعات تتابع بشكل مستمر حالة السوق ومدى توافر السلع به، وهناك نشاط ملحوظ  لكافة الشُعب التجارية خاصة التي تمثل السلع الأساسية .

أيمن العشري غرفة القاهرة التجارية السلع الاستراتيجية وزارة التموين والتجارة الداخلية اخبار مصر مال واعمال القطاع الخاص الشُعب التجارية توفير معروض السلع

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