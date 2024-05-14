وزير الخارجية البريطاني: الهجوم على المساعدات المتجهة إلى غزة مروعة

قال وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، اليوم الثلاثاء 14 مايو 2024 إن الهجمات على قوافل المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة "مروعة" ويجب على إسرائيل محاسبة المسؤولين عنها.

وأوضح وزير الخارجية البريطاني في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بمنصة "إكس": "أن الهجمات التي يشنها المتطرفون على قوافل المساعدات في طريقها إلى غزة مروعة، وسكان غزة معرضون لخطر المجاعة وبحاجة ماسة للإمدادات".

وأضاف كاميرون "يجب على إسرائيل محاسبة المهاجمين وبذل المزيد من الجهود للسماح بدخول المساعدات – سأثير مخاوفي مع الحكومة الإسرائيلية".