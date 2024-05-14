أوغندا تجري محادثات مع شركة صينية بشأن خط كهرباء إلى جنوب السودان

قال مكتب الرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني اليوم الثلاثاء إن أوغندا تجري محادثات مع شركة سينوهيدرو الصينية المحدودة لتطوير خط نقل كهرباء بقيمة 180 مليون دولار للسماح لأوغندا بتصدير الطاقة إلى جنوب السودان المتعطش للطاقة.

وفي إطار المحادثات، التقى وفد برئاسة يانغ يي شين، نائب رئيس شركة سينوهيدرو، بالرئيس الأوغندي يوويري موسيفيني أمس الاثنين، حسبما جاء في بيان صادر عن مكتب موسيفيني في وقت متأخر من يوم الاثنين.

وقال البيان إن المشروع سيتضمن بناء خط نقل عالي الجهد بطول 138 كيلومترا لنقل الطاقة إلى جنوب السودان وتوسيع محطتين فرعيتين وإنشاء محطة جديدة، بحسب ما أوردته وكالة رويترز.

ونقل عن شين قوله للرئيس "إننا على استعداد تام للمساعدة في تطوير هذا المشروع بالتمويل المطلوب إذا لزم الأمر".

وقال البيان إن موسيفيني أعرب عن تأييده لعرض شركة سينوهيدرو لتطوير المشروع.

من المقرر إنشاء خط كهرباء يربط كينيا بالجنوب الأفريقي في عام 2025

وفي يونيو من العام الماضي، وقع البلدان اتفاقية لبيع الطاقة للسماح لأوغندا ببيع الكهرباء إلى جنوب السودان.

وتستكمل الشركة الصينية مشروعًا للطاقة الكهرومائية بقيمة 1.5 مليار دولار بقدرة 600 ميجاوات على نهر النيل في شمال أوغندا، والذي من المفترض أن يكون مصدرًا لصادرات الكهرباء إلى جنوب السودان.