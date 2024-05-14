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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة ومنوعات

احترس| 5 عادات تسبب الغباء.. إحداهم منتشرة بين الجميع

الغباء
الغباء

يكتسب بعض الأشخاص صفة الغباء بعد مرور فترة من العيش والحياة بشكل طبيعي ، فنجد بعض الأفراد يشتهرون بالتفوق فى الطفولة ولكن عندما يكبرون يكن الوضع عكس ذلك وتظهر الكثير من الصفات التى تكشف معاناتهم من الغباء.
 

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وفقا لموقع "فيستي. رو" قال الدكتور الكسندر مياسنيكوف، إن كل شيء حولنا تقريبا، أصبح سطحي لذلك يزداد عدد أصحاب التفكير غير المنطقي ومن يعانون من الغباء.


وكشف مياسنيكوف أن شبكات التواصل الاجتماعي تلعب دور كبير فى زيادة انتشار الغباء ليس فقط لأنها لا تحتوى على معلومات قيمة فى كثير من الأحيان بل حلت بدل الكتب في حياة الناس. 

خطورة السوشيال ميديا
خطورة السوشيال ميديا

ونرى الكثير من الشعوب و الدول بدأت تتجه إلى طريق التدهور الفكري، فالإنسان إذا ملأ رأسه بـ"القمامة" من شبكات التواصل الاجتماعي، لن يبقى لديه مجال للمعلومات العادية.

وعرض الطبيب خمس قواعد ستساعد على حماية الدماغ من الغباء ، وهى:

 لا تضيع وقت طويل فيما ينشر على شبكات التواصل الاجتماعي بل اقرأ بصورة انتقائية.

 اقرأ المعلومات المفيدة والضرورية فقط من الإنترنت.

يجب تعلم التفكير النقدي والمحافظة على الذات.

لا تتعامل مع كل ما يقال أو يكتب حقيقة ثابتة فلا يوجد شيء اسمه حقيقة غير مشروطة في الحياة.

من يتعرض للترهيب عقله لايكن جيد لذا اعتمد على التفكير السليم والإيمان بالله لأنهما يساعدان في العثور على نقطة ارتكاز.


 

الغباء التواصل الاجتماعي التدهور الفكري التفكير التفكير النقدي الشعوب

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