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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تفاصيل القبض على قا.تل زوجته في أسوان

ضبط - ارشيفية
ضبط - ارشيفية

نجحت جهود الأجهزة الأمنية بمركز كوم أمبو شمال أسوان اليوم الثلاثاء من إلقاء القبض على الزوج الذى قام بقتل زوجته بآلة حادة بقرية سبيل العرب، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة

وتبين بالتحريات الأولية أن الزوج  قتل زوجته وهو متعاطى للمخدرات، وذلك بعد نشوب عدة خلافات بينهم.     

كما تبين أن تسلسل الجريمة جاء عند دخول الزوج المنزل، صباح اليوم نشب بينه وبين زوجته مشادة كلامية ما أدى إلى استخراجه آلة حادة وذبح الزوجة، لتلفظ أنفاسها الأخيرة في الحال.  

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قاتل 

وأجرت الجهات المعنية المعاينة الكاملة لمسرحية الجريمة، وتم إيداع الجثة في المشرحة تحت تصرف النيابة العامة حتى انتهاء التحقيقات وثبوت أركان الجريمة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة،  وتم تحرير محضر بالواقعة. 

وكانت قد لقيت سيدة مصرعها ذبحًا على يد زوجها صباح الثلاثاء فى إحدى قرى مركز كوم أمبو شمال أسوان، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن، وتوجهت سيارة الإسعاف لنقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة لاتخاذ اللازم.    

وترجع التفاصيل عندما تلقى مركز شرطة كوم أمبو محافظة أسوان إخطاراً يفيد بوجود جثة لسيدة لفظت أنفاسها الأخيرة ذبحاً فى إحدى المنازل بقرية سبيل العرب التابعة لدائرة المركز.  

وتوجهت الأجهزة المعنية إلى مسرح الجريمة لمعاينة الجثة والتحرى حول أسبابها حيث تبين بالتحريات الأولية أن الجثة لسيدة تدعى “أمانى. م إ”، 26 سنة، ولفظت أنفاسها الأخيرة نتيجة لذبحها بسلاح أبيض على يد زوجها، وما زالت الأسباب غامضة حتى الآن ولم يتبين السبب الحقيقي وراء الواقعة.  

وتم نقل الجثة إلى المشرحة تحت تصرف النيابة نظراً لوجود شبهة جنائية، وسيتم عرضها على الطبيب الشرعي خلال الساعات القليلة الماضية، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتباشر تحقيقاتها حيالها والوصول إلى الأسباب وراءها. 

 

 

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