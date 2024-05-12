محافظ أسوان يتابع حريق سيارة داخل محطة وقود.. تفاصيل بالصور

تابع اللواء أشرف عطية محافظ أسوان جهود إحتواء الحريق الذى إندلع بسيارة داخل إحدى محطات الوقود المجاورة لمنطقة الإشارة بإمتداد طريق كسر الحجر بمدينة أسوان دون وقوع إصابات أو خسائر فى الأرواح .

وأوضح المحافظ أنه تم تحقيق أعلى معدلات السيطرة فى وقت قياسى على الحريق قبل إمتداده للمنطقة السكنية المجاورة ، وتم متابعة جهود الإحتواء من خلال الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة (مركز السيطرة) بمبنى ديوان عام المحافظة بإشراف من العميد أحمد عز .

حريق

السيطرة على حريق باسوان

أشار العميد أحمد عز إلى أنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان تم توجيه الجهات المعنية من قوات الحماية المدنية ، والتى قامت بالدفع بـ 4 سيارات إطفاء ، كما تم الدفع بسيارة الإسعاف ، ونقل حالتين تعرضا لإغماء إلى مستشفى الصداقة التخصصى لتلقى العلاج اللازم والإسعافات الأولية .

وقال أحمد عز بأنه تم فى نفس الوقت فصل التيار الكهربائى والغاز الطبيعى ، وتواجد القيادات الأمنية ، وأيضاً التنفيذية من الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان ممثلة فى نائب رئيس المدينة علاء الدين ممدوح والعاملين بحى غرب ، وكذا غرفة العمليات بالمحافظة ، وتم إحتواء الحري وإخماده بشكل كامل .