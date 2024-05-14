عطية يتفقد مشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل بتكلفة 1.9مليار جنيه

تفقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الأعمال الجارية بمشروع محور بديل خزان أسوان الحر على نهر النيل تمهيداً للافتتاح الرسمى له فى منتصف العام الحالي ، وذلك فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالإسراع بمعدلات العمل بالمشروعات القومية والتنموية من خلال المتابعة الميدانية المستمرة.

واستمع محافظ أسوان لشرح تفصيلى من المهندس عيد كرومر رئيس الإدارة المركزية لفرع الهيئة العامة للطرق والكبارى، والذى أوضح أن نسب التنفيذ بالمشروع وصلت إلى 97.2 %، بتكلفة 1.9 مليار جنيه.

وأكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على أن ما يتم تنفيذه من أعمال بمشروع محور بديل خزان أسوان من خلال وزارة النقل بقيادة الفريق كامل الوزير يعتبر بكل المقاييس ملحمة وطنية عظيمة تضاف لسلسلة الإنجازات التى تشهدها الجمهورية الجديدة فى كافة قطاعات العمل العام.

اللمسات الجمالية

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

وأوضح اللواء أشرف عطية بأنه بالتنسيق مع وزارة الرى بقيادة الدكتور هانى سويلم سيتم تطوير وتجميل المنطقة المحيطة أسفل الكوبرى ، وهو الذى سيتكامل مع وضع اللمسات الجمالية فى كافة مداخل ومخارج هذا المحور النموذجى، وزيادة المسطحات الخضراء ، مع تنفيذ أعمال الهوية البصرية للمحافظة والجدرايات والإعلانات المضاءة بها، وكاميرات المراقبة وفقاً لرؤية وفكر راقى يساهم في تحويله إلى بانوراما حضارية ولوحة فنية تليق بعاصمة الشباب والإقتصاد والثقافة الإفريقية .

فيما أوضح المهندس عيد كرومر بأن محور بديل خزان أسوان والذى يقام على النيل يصل طوله إلى 5.4 كم ، وبعرض 29 متر ، ويضم 3 حارات مرورية لكل إتجاه ، ويتكون من 2 كوبرى ونفق تشمل كوبرى النيل بطول 2076 متر ، ونفق وكوبرى أسفل الطريق الصحراوى الغربى ، وأعمال طرق بطول 3350 متر .

ولفت المهندس عيد كرومر إلى أن المكونات الرئيسية للمشروع تشمل كوبرى أعلى نهر النيل يتكون من 14 محور ، وبطول 671 متر ، فضلاً عن أكبر فتحة ملاحية يتم تنفيذها لأول مرة فى مصر وتصل إلى 182 متر ، وسيساهم فى الربط بين إمتداد طريق أسوان / برانيس ، والطريق الصحراوى الغربى القاهرة / أسوان ، وكذا إمتداد طريق أسوان / أبو سمبل البرى عابراً نهر النيل .

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر

مشروع محور بديل خزان أسوان الحر