أوقاف أسوان تنظم مجلسا لشرح كتاب الأربعين النووية

نظمت وزارة الأوقاف والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية بأسوان رابع المجالس الخاصة بالحديث لشرح كتاب الأربعين النووية، بحضور نخبة من علماء الأزهر الشريف والأوقاف، وذلك فى إطار خدمة السنة النبوية الشريفة.

وقال الشيخ حنفي محمود دياب مدير عام الأوقاف بأسوان بأن المجلس الرابع انعقد بمسجد المطار بمدينة أسوان، بحضور الدكتور كامل محمد جاهين أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

الاربعين النووية

وأيضاً الدكتور أحمد خليل عبد العال أستاذ الحديث وعلومه وعميد كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان الأسبق، والدكتور حسن إبراهيم مصطفي أستاذ الحديث وعلومه ووكيل كلية الدراسات الإسلامية بنين بأسوان.

وأوضح الشيخ حنفى محمود أن المجلس تضمن قراءة كتاب: "الأربعين النووية" في مجلس واحد مع منح الحاضرين من الأئمة والواعظات وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم إجازة سماع بدون اختبار، كما تم منح عدد من الحضور إجازة سماع عقب اجتياز الاختبار المقرر.