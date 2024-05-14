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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تقرير.. طلاب الفرقة الرابعة بهندسة أسوان يقومون بإعمار مسجد الكلية

مسجد كلية الهندسة
مسجد كلية الهندسة بعد التجديد

نماذج مشرفة تستحق كل التقدير والإشادة ، والتى تتمثل فى طلاب الفرقة الرابعة بكلية الهندسة بجامعة أسوان ، والذين جسدوا وضربوا أروح الأمثلة فى العمل الوطنى والدينى والإنسانى .

وفى هذا الإطار نستعرض عبر منصة " صدى البلد " قصة هذا النموذج المثمل فى طلاب الفرقة الرابعة " دفعة التخرج لعام 2024 " بكلية الهندسة بجامعة أسوان ، والذين إتخذوا قرار هو الأول من نوعه ، وتجسد فى تبرعهم بالقيمة المالية لحفل التخرج لإعادة رفع كفاءة وتطوير وتجميل مسجد الكلية .

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نماذج مشرفة

مسجد كلية الهندسة قبل التجديد

ليضربوا  أروع الأمثلة في العطاء والخير، بعد أن قرروا التخلي عن حفلة التخرج وجمع المبالغ المالية المقررة للحفل، لتجديد وصيانة وترميم مسجد كلية الهندسة، كنوع من الثواب والأجر العظيم، ورداً للجميل لكلية الهندسة التي درسوا بها.

وقد نال هذا النموذج والعمل الأخلاقى الراقى لطلاب كلية هندسة أسوان دفعة 2024 إعجاب الكثير من رواد موقع التواصل الاجتماعي، الذين دعوا الخريجين من مختلف الكليات والجامعات المصرية، بالتبرع بقيمة حفلات التخرج لمساعدة الفقراء والمحتاجين والأسر الأولى بالرعايه، فى إطار تحقيق التكافل الاجتماعى.

وفى هذا الصدد قال الدكتور محمد محمود عميد كلية هندسة أسوان بأن الفكرة بدأت باقتراح لعدد من طلاب السنة النهائية بكلية هندسة جامعة أسوان بإلغاء فكرة حفل التخرج ، واستغلال مصاريفها الباهظة في تجديد وصيانة وترميم مسجد الكلية ، على نفقتهم الخاصة ، وهو ما لاقت فيه الفكرة ترحيب واستحسان عدد كبير من طلاب دفعة التخرج لعام 2024، التي يصل عددها لحوالي 114طالبة.

 وأشار الدكتور محمد محمود بأن إدارة كلية الهندسة دعمت هذا الموقف النبيل الذي حرص عليه الطلاب فى استبدال ساعات البهجة المحدودة بحفل التخرج إلى عمل خيرى يمتد أجرة وثوابه لسنوات، ورد للجميل للجامعة والكلية التي درسوا بها.

وأوضح أن الطلاب قاموا بجمع التبرعات والأموال اللازمة للمبادرة التي دعوا لها للمساهمة فى إعادة إعمار وترميم وصيانة المسجد بعد أن قاموا بشراء السجاد والموكيت لفرش المسجد، إلى جانب الدهانات وبعض الخامات لأعمال الترميم والصيانة، فى الوقت الذي حصروا فيه على العمل بأنفسهم لدهان وترميم وفرش المسجد بعد ان واصلوا الليل بالنهار لإتمام هذا العمل على أكمل وجه أملاً فى الأجر والثواب من عند الله ، ولا يريدون منه إلا مرضات الله عز وجل .

 

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 أروح الأمثلة 

مسجد كلية الهندسة أثناء التجديد

ومن ناحية أخرى أشاد الدكتور لؤى سعد الدين نائب رئيس جامعة أسوان بالمبادرة الطيبة لطلاب كلية الهندسة بأسوان، والتي تعكس شعورهم المبكر بالمسؤولية المجتمعية، وشعورهم بأهمية دورهم في دعم المجتمع والجامعة، ضاربين أروع الأمثلة للشباب كنموزج فى مشاعرهم النبيلة.

وأكد الدكتور لؤى سعد الدين على أن إدارة الجامعة ستقوم بالتحضير لتنظيم احتفالية لتكريم طلاب الدفعة الأخيرة بكلية الهندسة نظراً لمساهمتهم ومبادرتهم الخيرية. 

مسجد كلية الهندسة أثناء التجديد
مسجد كلية الهندسة أثناء التجديد

 

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