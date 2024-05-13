استجابة سريعة.. محافظ أسوان يوجه بغلق منافذ أحد المباني لسلامة المواطنين

أعطى اللواء أشرف عطية محافظ أسوان توجيهاته للمسئولين بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بقيادة سيد مدنى بالغلق الفورى لجميع المنافذ المتواجدة بأحد المبانى بأسفل كوبرى الشيخ عيسى بمنطقة الجوزيرة، وذلك عقب ورود شكاوى بتواجد بعض أصحاب السلوكيات السلبية بها، ومحاولتهم التعدى على المارة من الأهالى لأكثر من مرة.

وبناءً على ذلك أوضح رئيس المدينة بأنه تم التعامل السريع مع هذه الشكوى، وتم غلق كافة المنافذ والأبواب بهذا المبنى، لحين النظر فى إعادة إستخدامه من عدمه.

المنافذ

ويأتى ذلك فى ظل الإستجابة السريعة من اللواء أشرف عطية محافظ أسوان للمشاكل والشكاوى والمطالب الجماهيرية الواردة عبر الصفحة الرسمية للمحافظة أو على مواقع التواصل الإجتماعى " الفيس بوك " أو الجولات الميدانية أو اللقاءات الأسبوعية أو على الواتس آب الشخصى للمحافظ ، ومن أجل الحفاظ على سلامة وآمن وأمان المواطن الأسوانى من أى أضرار.



وأكد المحافظ أن الهدف دائماً هو توفير الحياة الآمنة للمواطنين ، والتكاتف مع كافة الجهات الجهات المعنية لتحقيق ذلك على الوجه الأكمل، وتجدر الإشارة إلى أنه بالتوازى مع ذلك يتم تلقى أى شكاوى جماهيرية على أرقام غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة وهى 0972483115 و 0972483116، بالإضافة إلى الواتس آب المخصصة وهى 01149730943 و 01278655167 و 01091565955 .