منتخب أسوان يستعد لأولى مواجهات دور الـ 32 من نهائيات دورى مراكز الشباب

تابع ناصر سليم وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان تدريبات منتخب أسوان لمراكز الشباب فى إطار الإستعداد لأولى مواجهات دور الـ 32 من نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز في نسخته العاشرة تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسى .

يلتقي الفريق يوم الخميس القادم منتخب محافظة الإسكندرية علي ملعب ستاد غرب النيل ببني سويف، وأدي الفريق عدة تدريبات علي ملعب مركز شباب دابود بنصر النوبة تحت القيادة الفنية للكابتن عبد الصبور عبد الستار والجهاز الفني والإداري المعاون له ومجموعة متميزة من اللاعبين الذين شاركوا في مبارات النسخة العاشرة.

جهود

وأشاد سليم بالمستوى الجيد الذي ظهر عليه اللاعبين والجدية في التدريب الذى يسبق السفر لمحافظة بني سويف.

فيما أشاد وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بالروح الرياضية والأداء الفني للمنتخبات التي ادت مباريات دور 32 ضمن نهائيات دوري مراكز الشباب توتال انرجيز.



انشطة شبابية

وأكد وزير الشباب أن الوزارة حريصة على توفير كافة الإمكانات الخاصة بتنفيذ دوري مراكز الشباب في ضوء توجيهات القيادة السياسية للعمل على توسيع قاعدة الممارسين للرياضة وتكثيف الأنشطة الرياضية داخل مراكز الشباب المنتشرة في جميع ربوع الجمهورية.

وكانت القرعة قد أسفرت عن منتخب الجيزة مع كفر الشيخ، الغربية مع جنوب سيناء، الإسكندرية مع أسوان، القاهرة مع القليوبية، دمياط مع الأقصر، السويس مع بورسعيد، قنا مع البحيرة، أسيوط مع الدقهلية، المنوفية مع سوهاج، المنيا مع الشرقية، الفيوم مع الإسماعيلية، وفريق كابيتانو مع بني سويف، مع إعتبار منتخب شمال سيناء (لظروف المحافظة) ومنتخب الوادي الجديد( يطل النسخة الماضية) ومنتخب مطروح والبحر الأحمر (بعد إجراء قرعة) متأهلين بشكل مباشر إلي دور الـ 16.