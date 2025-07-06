السيطرة على حريق محدود بمنزلين بطوخ دون خسائر بشرية

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية ، من السيطرة على حريق محدود بمنزلين مبنيين من الطوب البلوك، بقرية منصورة نامول التابعة لمركز طوخ، دون وقوع أي إصابات بشرية أو خسائر في الأرواح، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، إخطارا من غرفة العمليات بمجلس مدينة طوخ، يفيد ورود بلاغا من الأهالي باندلاع النيران في منزل المواطن محمود عزازي بيومي رسلان، الكائن بطريق المقابر بجوار جرن حشاد.



وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، وتم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء من وحدات مشتهر وقها وطوخ، إلى جانب استدعاء سيارة إسعاف من نقطة طوخ، وإبلاغ طوارئ الغاز التي أوضحت عدم وجود تغطية غازية بالمنطقة.



وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية، تم السيطرة على الحريق بشكل كامل، وتنفيذ أعمال التبريد لمنع تجدد الاشتعال، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت الجهات المعنية التحقيق، وأكرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان سبب نشوب الحريق، وكشف ملابساته.