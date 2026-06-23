قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس وزراء باكستان: أشكر الرئيس السيسي على دعمه لجهود خفض التصعيد في المنطقة
داخل يتمخطر .. لص يقتحم شقة في عز الضهر بـ حوار مثير مع الحارس | شاهد
أمين الإفتاء يوضح ثواب الأرملة التي تربي أبناءها وحدها: تكون في صحبة النبي
تغريم شركة أوبر 10 ملايين جنيه في وفاة حبيبة الشماع
ادعوله بالشفاء.. أحمد حسام ميدو يتعرض لـ جلطة بالمخ وهذه أهم أعراض مرضه
الشيخ خالد الجندي: لو بتصحى تشاهد كأس العالم يبقى تقدر تصحى للفجر
أعلى فوائد بـ 22% .. كيفية شراء الشهادات البنكية للأهلى ومصر
خطة دولية طارئة لإخراج 11 ألف بحّار من الخليج بعد إغلاق هرمز.. وضمانات أمنية لعبور السفن
جنود لم تروها | خالد الجمل : قصة الحمامة والعنكبوت عند الغار لم تثبت شرعًا .. فيديو
فاتورة الشيطان .. ​مشاهد مثيرة في إعدام نورهان قاتلة والدتها ببورسعيد | خاص
تطرح رؤية جديدة.. إيطاليا: دعم الجيش اللبناني وترسيخ سلطة الدولة في صدارة الأولويات
من قلقه على ابنه | منشور مثير لـ خالد الغندور عن إصابة ميدو بالجلطة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد

مصروفات المدارس وغرامات الإنذار
مصروفات المدارس وغرامات الإنذار
ياسمين بدوي

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للقرار الصادر برقم 116 بتاريخ 10 يونيه لسنة 2026 ، رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفني الرسمي " عربي ولغات" والمدارس الخاصة بأنواعها " عربى ولغات"، للعام الدراسي الجديد 2026 /2027 حيث تتمثل فيما يلي :

 رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها

رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها

 10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وفقا للقرار الوزاري الذي اصدره محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني،  برقم 116 بتاريخ 10 يونيه لسنة 2026 .


بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2026/2027م ، موعد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية بالعام الدراسى الجديد 2027، موضحة أن القسط الأول يتم تحصيله فى أول أكتوبر 2026، أما القسط الثانى أول فبراير 2027.

١-بداية  من مرحلة رياض الأطفال حتى الحلقة الإعدادية

القسط الاول في اول اكتوبر  255 جنيه 
القسط الثاني في أول فبراير 65 جنيها

٢- الصف الأول الثانوى العام

القسط الاول في اول أكتوبر  430 جنيهًا.
القسط الثاني في أول فبراير 115 جنيها

٣- من الصف الثانى الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى العام

القسط الاول من اول اكتوبر  415 جنيهًا.
القسط الثاني من اول فبراير 115 جنيها

٤- الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات .

القسط الاول من اول اكتوبر  200 جنيهًا.
القسط الثاني من اول فبراير 45 جنيها

٥- باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات .

القسط الاول من اول اكتوبر  185 جنيهًا.
القسط الثاني من اول فبراير 45 جنيها

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عربى ولغات إعادة قيد الطالب المدارس الخاصة غرامة إنذار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التموين

200 جنيه زيادة وحذف غير المستحقين.. التموين تعلن مفاجأة للمواطنين

ميدو

إصابة ميدو بـ جلطة في المخ بسبب نجله

إبراهيم خلدون حلمي

استولى على 3.7 مليار دولار.. تركيا تسلم أمريكا متهما في أكبر عملية احتيال بالتاريخ

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026

جدول امتحانات الثانوية العامة 2026 .. توضيح عاجل بشأن موعد الامتحان القادم

وزير التعليم

مصروفات المدارس للعام الدراسي الجديد .. قرار عاجل الان

الذهب

الحق اشتري.. شعبة الذهب تعلن مفاجأة وعيار 21 ينخفض لأقل من 6 آلاف جنيه

إجازة

الثلاثاء أم الخميس؟.. موعد إجازة 30 يونيو 2026 للقطاعين الحكومي والخاص

ميدو

تدخل طبي عاجل | شقيق ميدو يكشف حقيقة إصابة أخيه بـ جلطة في المخ

ترشيحاتنا

السكر

موجود في كل بيت .. خضار شهير يضبط السكر ويقوي المناعة

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات | هل العطش المستمر في الصيف طبيعي؟.. فتاة تكشف طريقة استحمام حبيبها والمفاجأة صدمت الملايين

احمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه بعد موجة انتقادات واسعة لإطلالته الأخيرة

بالصور

إنجاز طبي في أمريكا .. أول عملية زرع رئة بين شخصين مصابين بـ الإيدز

أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم
أول عملية زرع رئة بين مصابين بفيروس نقص المناعة البشرية في العالم

الوقاية من إيبولا .. 6 إجراءات فعالة تحميك ضد العدوى وتقلص انتشار المرض

طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا
طرق الوقاية من فيروس الإيبولا

بعد إصابة ميدو .. 5 علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية لا يجب تجاهلها

علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها
علامات تحذيرية تسبق الجلطة الدماغية بعد إصابة احمد حسام ميدو بها

مي عز الدين تتألق بفستان صيفي ناعم.. إطلالة أنيقة تجمع بين الرقي والبساطة

مي عز الدين
مي عز الدين
مي عز الدين

فيديو

صورة من الضبطيات

بقيمة 40 مليار جنيه.. قوات حرس الحدود المسلحة توجه ضربات قاصمة للمهربين وتجار المخدرات

أحمد سعد

أحمد سعد يحلق شعره وذقنه ويعتذر للجمهور: توبت عن أي حاجة غريبة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك نفر حتب

د. ريهام العادلي

د. ريهام العادلي تكتب : ثورة 30 يونيو .. من استعادة الدولة إلى بناء الجمهورية الجديدة

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب : في قمة دول السبع .. مصر ودبلوماسية حل الأزمات

أحمد سالم - مدير تحرير موقع صدى البلد

أحمد سالم يكتب : الفراعنة تكسب .. ما الفرق بين فوز مصر وإنجاز المغرب !

هيثم جودة

هيثم جويدة يكتب: رجل بعقل صغير.. ماذا يحدث بداخله؟

المزيد