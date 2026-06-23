بالأرقام والتواريخ.. قرار "التعليم" يحدد مصروفات المدارس وغرامات الإنذار وإعادة القيد

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وفقا للقرار الصادر برقم 116 بتاريخ 10 يونيه لسنة 2026 ، رسوم إعادة القيد لطلاب المدارس الثانوى العام والفني الرسمي " عربي ولغات" والمدارس الخاصة بأنواعها " عربى ولغات"، للعام الدراسي الجديد 2026 /2027 حيث تتمثل فيما يلي :

رسم إعادة قيد الطالب المفصول 25 جنيها

رسم إعادة قيد لطلاب الثانوى العام والفنى بعد استنفاذ مرات الرسوب 35 جنيها

10 جنيهات غرامة إنذار للانقطاع عن المدرسة بدون عذر مقبول لمدة 10 أيام متصلة أو منفصلة فى مدارس التعليم الأساسى .

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى ،وفقا للقرار الوزاري الذي اصدره محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، برقم 116 بتاريخ 10 يونيه لسنة 2026 .

١-بداية من مرحلة رياض الأطفال حتى الحلقة الإعدادية

بشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي2026/2027م ، موعد تحصيل المصروفات الدراسية لطلاب المدارس الرسمية بالعام الدراسى الجديد 2027، موضحة أن القسط الأول يتم تحصيله فى أول أكتوبر 2026، أما القسط الثانى أول فبراير 2027.

القسط الاول في اول اكتوبر 255 جنيه

القسط الثاني في أول فبراير 65 جنيها

٢- الصف الأول الثانوى العام

القسط الاول في اول أكتوبر 430 جنيهًا.

القسط الثاني في أول فبراير 115 جنيها

٣- من الصف الثانى الثانوى حتى الصف الثالث الثانوى العام

القسط الاول من اول اكتوبر 415 جنيهًا.

القسط الثاني من اول فبراير 115 جنيها

٤- الصف الأول بالتعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات .

القسط الاول من اول اكتوبر 200 جنيهًا.

القسط الثاني من اول فبراير 45 جنيها

٥- باقى صفوف التعليم الثانوى الفنى بكافة أنواعه، وأنظمته (3-5) سنوات .

القسط الاول من اول اكتوبر 185 جنيهًا.

القسط الثاني من اول فبراير 45 جنيها