التعليم: درجة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية بالثانوية العامة 12.5

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 من 25 درجة وليس من 40 مثلما يعتقد البعض ، مشددة على أن كل سؤال في الامتحان من درجة واحدة .

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني : أنه لكي ينجح الطالب في المادة لابد من حصوله على 50% من الدرجة الكلية ، مشيرةً إلى أن درجة النجاح في امتحان اللغة الأجنبية الثانية الذي أداه الطلاب اليوم في لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 هي 12.5

وكان قد أدى صباح اليوم طلاب شهادة إتمام الدراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2025 / 2026 النظام الجديد بشعبتيه الأدبية والعلمية الامتحان فى مادة اللغة الأجنبية الثانية بإجمالي عدد (874561)طالبا وطالبة ، كما أدى طلاب النظام القديم الامتحان فى مادتى الاقتصاد والاحصاء بعدد (676)طالبا وطالبة، أمام (2032) لجنة.

كما أدى عدد (284) طالب/ طالبة من مدارس المكفوفين، النظام الجديد، امتحان مادة التربية الوطنية.

وقد حرص محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني على متابعة امتحانات الثانوية العامة 2026 (الدور الأول) من خلال غرفة العمليات المركزية بالوزارة، حيث اطمأن على سير العملية الامتحانية بجميع المحافظات.

كما حرص وزير التربية والتعليم والتعليم الفني قبل بدء الامتحان، على التواصل مع جميع مديري المديريات التعليمية المتواجدين بغرف العمليات المحلية، واطمأن على تواجد ممثلي وزارة الداخلية؛ لتأمين مقار لجان امتحانات الثانوية العامة 2026 بجميع المحافظات.

وفي إطار متابعة انتظام سير الامتحانات، أكد خالد عبد الحكم، مستشار وزير التربية والتعليم لشؤون الامتحانات والمشرف على الإدارة المركزية للامتحانات، أن جميع مراحل العمل في امتحانات الثانوية العامة 2026 مؤمنة بالكامل بدءًا من طباعة الأسئلة، ومرورًا بنقلها إلى مراكز توزيع كراسات الامتحان ثم لجان سير الامتحان، ولجان النظام والمراقبة.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بيان لها : لقد شهد اليوم الثانى لـ امتحانات الثانوية العامة حالة من الإنضباط الكامل في مختلف اللجان الإمتحانية على مستوى الجمهورية، حيث انعكست الإجراءات المختلفة التي تم اتخاذها بالتنسيق بين وزارة التربية والتعليم والمحافظات والجهات المعنية على تحقيق انضباط سير العملية الامتحانية بمختلف محافظات الجمهورية، فضلا عن التنسيق الكامل مع وزارة الداخلية لضمان تأمين محيط اللجان الامتحانية.



والجدير بالذكر أنه من المقرر أنه يؤدي طلاب مدارس المكفوفين يوم الخميس الموافق 25/ 6/ 2026 امتحان الدور الأول في مادة اللغة الأجنبية الثانية.