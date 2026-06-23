التعليم: لا شكاوى بشأن صعوبة امتحانات الثانوية.. وكاميرات مراقبة للجان من الداخل

علق شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، على سير امتحانات الثانوية العامة بمختلف المحافظات .



وقال شادي زلطة في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " الساعة 6 " المذاع على قناة " الحياة"، :" لم ترد لنا اي شكاوى بشأن صعوبة الامتحانات حتى الآن ولم نرصد اي شكاوى من مستوى أسئلة الامتحانات .



وتابع شادي زلطة :" طلاب الثانوية أدوا امتحانات اللغة الثانية اليوم واليوم مر بشكل جيد للغاية "، مضيفا:" وزير التعليم حريص على التواجد مبكرا في غرفة العمليات لمتابعة سير امتحانات الثانوية ومتابعة وصول الامتنحانات إلى كل اللجان في موعدها ".



واكمل شادي زلطة :" إجراءات التفتيش في لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية تتم تحت رقابة مشددة كي يتم التفتيش مشدد على كافة لجان الثانوية العامة في كافة انحاء الجمهورية ".

ولفت شادي زلطة :" فرق متابعة تمر على لجان الثانوية العامة لمتابعة سير الإجراءات وضمان دقة التفتيش "، مضيفا:" كاميرات مراقبة داخل لجان الثانوية العامة على مستوى الجمهورية لمتابعة سير الامتحانات ".

