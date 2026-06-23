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برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

برلمان

برلماني ينتقد موازنة التعليم ويطالب بإعادة توزيع مخصصات المدارس بشكل عادل

مجلس النواب
مجلس النواب
فريدة محمد - ماجدة بدوى

وجه النائب عبده مأمون عضو مجلس النواب عن دائرة أجا، انتقادات حادة لمشروع الموازنة العامة للدولة، وذلك أثناء الجلسة لمجلس النواب لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع الموازنة العامة للدولة.


وقال مأمون، أن الأرقام الواردة في الموازنة -والتي تتخطى حاجز الـ 8 تريليونات جنيه كمصروفات وإيرادات- تظل "أرقاماً منمقة على الورق" ولا تنعكس بشكل ملموس على احتياجات المواطنين في الدوائر الانتخابية.

وأوضح "مأمامون" في كلمته أمام الجلسة العامة، أن مخصصات التعليم البالغة 411 مليار جنيه والتي تتحدث عن التوسع في المدارس الفنية واليابانية واللغات، تواجه واقعاً مريراً داخل مركز أجا. 
وتساءل النائب مستنكراً:
"أين نحن من هذه الأرقام على أرض الواقع؟ هل ستتحقق الالتزامات الدستورية ونسب التعليم فعلياً؟ مركز أجا لا يوجد به مدرسة لغات مستقلة في المدينة حتى الآن، والمدرسة الموجودة حالياً مستضافة داخل مبنى مدرسة ابتدائي!"

وأعرب نائب دائرة أجا عن استيائه الشديد من خلو خطة العام المالي الحالي من إدراج أي مدرسة ابتدائية جديدة (إنشاء) للمركز، فضلاً عن الاعتماد على مدرسة فنية واحدة فقط منذ قديم الزمن، رغم ما يتمتع به المركز من مساحات ورقعة زراعية كبيرة ووجود العديد من المصانع.
وطرح النائب رؤية اقتصادية تهدف إلى ربط التعليم الفني بسوق العمل، مطالباً بتحويل المدارس الفنية إلى "مدارس منتجة" عبر تدشين مصنع داخل كل مدرسة لخدمة أبناء المركز، مستشهداً بضرورة استغلال خطط الدولة لتوزيع أجهزة "التابلت" المدرسي وتوجيه الدعم اللوجستي لتطوير الإنتاج داخل هذه المدارس.

واختتم النائب عبده مأمون كلمته بمطالبة الحكومة ووزارة التربية والتعليم بالنظر العاجل لمركز أجا، وإعادة توزيع مخصصات المدارس (اليابانية، الفنية، والابتدائية) بشكل عادل يضمن إنصاف المركز وتلبية تطلعات الأهالي، مؤكداً: "لا بد من النظر إلى مدينة أجا وتوفير الخدمات التعليمية التي تليق بمواطنيها".

عبده مأمون مجلس النواب الموازنة الجلسة العامة

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