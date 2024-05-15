خطة النواب تناقش موازنة التربية والتعليم وعددا من الجهات الحكومية اليوم

تواصل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اجتماعاتها اليوم الأربعاء لمناقشة مشروع موازنة البرامج والأداء لعدد من الهيئات الحكومية.

ويشهد اجتماع اللجنة نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني - الهيئة العامة للأبنية التعليمية عن العام المالي 2024/2025.

كذلك تعقد اجتماعا لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لديوان عام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي – المركز القومي للبحوث عن العام المالي 2024/2025.

وفي آخر اجتمعاتها اليوم نظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء للمجلس الأعلى للجامعات عن العام المالي 2024/2025.



الاجتماع السابع عشر: لنظر ومناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لجامعة سوهاج – جامعة الازهر الشريف عن العام المالي 2024/2025.