في السينمات خلال عيد الأضحى.. انتهاء تصوير فيلم ولاد رزق 3

أنهي المخرج طارق العريان المشاهد الأخيرة من فيلم "ولاد رزق ٣؛ القاضية" اليوم وحاليا يعمل على مونتاج الفيلم النهائي استعدادا لطرحه في السينمات في عيد الأضحى المقبل.

الفيلم من إخراج طارق العريان، وتأليف صلاح الجهيني، وإنتاج شركة RAW Entertainment بالتعاون مع Synergy Films،Film Square و G creations، وتوزيع خارجي من Orient Films و Sela Studios بالإضافة إلى دعم من الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض.

تبدأ قصة الفيلم بعد مرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، مما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم، في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

بعد تراث المنتج رياض العريان العظيم، أسس طارق العريان وموسى عيسى شركة RAW Entertainment. بدأت الشركة مسيرة نجاحها بأفلام ناجحة مثل "أولاد رزق"، "الخلية"، "بنك الحظ"، و"أولاد رزق ٢"، الذي حطم أرقام شباك التذاكر، ليصبح أعلى إيرادات في تاريخ السينما المصرية.

إلى جانب الأفلام، كانت RAW Entertainment في مقدمة الشركات التي طورت الأغاني المصورة في مصر. حيث أنتجت أكثر من ١٥٠ فيديو كليب لفنانين محترمين، وقام طارق العريان بإخراج العديد منها، بما في ذلك فيديوهات لكل من عمرو دياب، أمال ماهر، وردة، هاني شاكر، نوال الزغبي، نجوى كرم، أصالة، نوال الكويتية، وغيرهم الكثير.