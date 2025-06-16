ماي داي .. سر جملة كررها الطيار قبل سقوط الطائرة الهندية

شهدت الهند كارثة طيران مروعة حينما تحطمت طائرة دريملاينر بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، حيث كانت الرسالة الأخيرة للطيار الهندي مؤثرة قبل سقوط الطائرة ووفاته.. فماذا قال؟

الطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار جاتويك في لندن، اصطدمت بمبنى سكني تابع لكلية طبية في منطقة مأهولة شمال غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب باستثناء شخص واحد.

تفاصيل تحطم الطائرة الهندية

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر" بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي بمدينة أحمد آباد، متجهة إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها 242 شخصا.

وتباينت الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام الهندية بشأن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الهندية، حيث أعلنت شركة الطيران أن الطائرة كانت تقل 242 شخصا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا، وكنديا واحدا، و7 برتغاليين.

وقد استخدمت اختبارات الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا وتم التعرف على 32 جثة وتسليم رفات 14 ضحية.

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية أن الطائرة كانت تقل 244 شخصا، بينهم 232 راكبا وطاقما مكونا من 12 فردا.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان أسود كثيف، واحتراق المباني والمركبات في منطقة تحطم الطائرة المكتظة بالسكان.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني فايز أحمد كيدواي، أن الطائرة، التي أقلعت الساعة 1.38 ليلا بالتوقيت المحلي، تحطمت بعد 5 دقائق من إقلاعها.

الكلمات الأخيرة للطيار الهندي

قبل سقوط الطائرة، كان الطيار الكابتن سوميت ساباروال، وهو طيار مخضرم يمتلك خبرة تمتد لثلاثة عقود، قد أطلق نداءات استغاثة عبر جهاز الاتصال الخاص به، قائلًا: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي".

استخدام عبارة "ماي داي" يعد أمرًا شائعًا ومُعتمدًا دولياً في مجال الطيران للإبلاغ عن خطر جسيم.

في أعقاب الحادث، بدأت الحكومة الهندية تحقيقًا رسميًا، حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى للبحث في أسباب الحادث وطرح توصيات تهدف لمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل.

كما أكدت هيئة الطيران المدني في الهند، على أهمية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.