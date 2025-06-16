قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
هل تلجأ الحكومة لتخفيف الأحمال صيفًا؟.. متحدث الكهرباء يحسم الجدل
إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالشرقية
أحمد موسى: إسرائيل تسعى لمحو التلفزيون الإيراني كي تبث صوتها فقط
ضبط محطة وقود ومستودعين للبوتجاز تبيع المواد البترولية بالسوق السوداء في البحيرة
الحكومة تشكل لجنة أزمات.. متحدث الوزراء يكشف التفاصيل
شاهد أول فيديو لقصف التلفزيون الإيراني من الخارج
ثقافة النواب تناقش طلب إحاطة عن الاستثمار الثقافي بهيئة الكتاب
400 كجم من اليورانيوم المخصب.. هل تستطيع إيران صناعة قنبلة نووية؟
عراقجي: مكالمة من ترامب تنهي الحرب الإيرانية الإسرائيلية
أمريكا تنقل حاملة طائرات من بحر الصين الجنوبي إلى الشرق الأوسط
حكم رفع الصوت بالقراءة للنساء في الصلاة.. الأزهر للفتوى يوضح
ترامب يرفض الإجابة عن سؤال بشأن الحرب الإيرانية الإسرائيلية
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أصل الحكاية

ماي داي .. سر جملة كررها الطيار قبل سقوط الطائرة الهندية

الطيار الهندي
الطيار الهندي
أحمد أيمن

شهدت الهند كارثة طيران مروعة حينما تحطمت طائرة دريملاينر بعد دقائق من إقلاعها من مطار أحمد آباد، حيث كانت الرسالة الأخيرة للطيار الهندي مؤثرة قبل سقوط الطائرة ووفاته.. فماذا قال؟

الطائرة التي كانت في طريقها إلى مطار جاتويك في لندن، اصطدمت بمبنى سكني تابع لكلية طبية في منطقة مأهولة شمال غرب المدينة، ما أسفر عن مقتل جميع الركاب باستثناء شخص واحد.

تفاصيل تحطم الطائرة الهندية

تحطمت طائرة ركاب تابعة للخطوط الجوية الهندية من طراز "بوينج 787-8 دريملاينر" بعد دقائق من إقلاعها من مطار سردار فالابهبهاي باتل الدولي بمدينة أحمد آباد، متجهة إلى مطار جاتويك في العاصمة البريطانية لندن، وعلى متنها 242 شخصا.

وتباينت الأرقام التي ذكرتها وسائل الإعلام الهندية بشأن عدد الركاب الذين كانوا على متن الطائرة الهندية، حيث أعلنت شركة الطيران أن الطائرة كانت تقل 242 شخصا، بينهم 169 هنديا و53 بريطانيا، وكنديا واحدا، و7 برتغاليين.

وقد استخدمت اختبارات الحمض النووي لتحديد هويات الضحايا وتم التعرف على 32 جثة وتسليم رفات 14 ضحية.

فيما أعلنت هيئة الطيران المدني الهندية أن الطائرة كانت تقل 244 شخصا، بينهم 232 راكبا وطاقما مكونا من 12 فردا.

وأظهرت مقاطع مصورة انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، تصاعد دخان أسود كثيف، واحتراق المباني والمركبات في منطقة تحطم الطائرة المكتظة بالسكان.

وبحسب صحيفة "هندوستان تايمز"، أعلن المدير العام لهيئة الطيران المدني فايز أحمد كيدواي، أن الطائرة، التي أقلعت الساعة 1.38 ليلا بالتوقيت المحلي، تحطمت بعد 5 دقائق من إقلاعها.

الكلمات الأخيرة للطيار الهندي

قبل سقوط الطائرة، كان الطيار الكابتن سوميت ساباروال، وهو طيار مخضرم يمتلك خبرة تمتد لثلاثة عقود، قد أطلق نداءات استغاثة عبر جهاز الاتصال الخاص به، قائلًا: "قوة الدفع لم تتحقق.. نحن نسقط.. ماي داي.. ماي داي.. ماي داي". 

استخدام عبارة "ماي داي" يعد أمرًا شائعًا ومُعتمدًا دولياً في مجال الطيران للإبلاغ عن خطر جسيم.

في أعقاب الحادث، بدأت الحكومة الهندية تحقيقًا رسميًا، حيث تم تشكيل لجنة رفيعة المستوى للبحث في أسباب الحادث وطرح توصيات تهدف لمنع تكرار مثل هذه الكوارث في المستقبل. 

كما أكدت هيئة الطيران المدني في الهند، على أهمية متابعة كل التفاصيل المتعلقة بالحادث.

الطائرة الهندية حادث الطائرة الهندية سبب سقوط الطائرة الهندية الطيار الهندي اخر كلمات الطيار الهندي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية برقم الجلوس 2025 .. جميع المحافظات

نتيجة الشهادة الاعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2025 برقم الجلوس

إجازة

3 أيام عطلة.. موعد إجازة رأس السنة الهجرية

وزير التربية والتعليم

الثانوية العامة| امتحان اللغة الثانية بلا أسئلة مقالية غداً وإعفاء هؤلاء الطلاب منه

التعدى على فتاة

سحلها بالحبل لسبب غريب.. الأمن ينقذ فتاة من عقاب والدها بأكتوبر

المقاتلات الحربية الإيرانية

طهران بلا أجنحة.. لماذا غاب سلاح الجو الإيراني عن ضرب إسرائيل؟

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

قرار عاجل من الحكومة مع ارتفاع أحمال الكهرباء

مشغولات ذهبية

صعود قوي في أسعار الذهب اليوم.. وهذه قيمة عيار 21

ترشيحاتنا

المذيعة الإيرانية سحر إمامي

عودة المذيعة الإيرانية للبث المباشر عقب الهجوم الإسرائيلي

مجموعة السبع بكندا

مجموعة السبع تدعو لإحتواء التصعيد الإيراني الإسرائيلي

تل أبيب تحترق

ملايين الإسرائيليين تحت رحمة الصواريخ الإيرانية .. مسئول يكشف مفاجأة بشأن ملاجئ الاحتلال

بالصور

طاجن الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية
طاجين الدجاج بالزيتون والليمون المخلل على الطريقة المغربية

مشروب صيفي مذهل.. يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا
مشروب صيفي مذهل..يرطّب الجسم في الحر ويقوّي الذاكرة ويفقدك الوزن سريعا

رصف وتوسعة طريق أبوحاكم /ميت أبوعلي/طحلة بردين بالشرقية بتكلفة 65 مليون جنيه

رصف طريق
رصف طريق
رصف طريق

منة فضالي تشعل السوشيال ميديا بفستان جرئ يخطف الأنظار..صور

منة فضالي
منة فضالي
منة فضالي

فيديو

والد جامع قمامة بولاق

والد ضحية جامع قمامة بولاق الدكرور: وروني صورته على موبايل وقالولي ابنك راح| فيديو

مروة ناجي

أنا الأولى.. مروة ناجي تطلق ألبومها الجديد بشكل مختلف

صواريخ إيران الفرط صوتية

ما هي صواريخ فرط صوتية المستخدمة من إيران ضد إسرائيل؟ وأقصى مدى لها؟

ماجد الكدوانى

رفضه 3 مرات .. ماجد الكدواني يكشف كواليس مشاركته فى طير انت مع أحمد مكى

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مونيكا وليم

مونيكا وليم تكتب: إعادة هندسة الشرق الأوسط.. بين هيمنة إسرائيل وممانعة إيران

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: مسمار جحا

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: كلنا إيد واحدة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: الشرق الأوسط على مفترق طرق

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة سقوط الجنرالات!

المزيد