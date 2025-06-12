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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

شاهد .. الناجي الوحيد من كارثة الطائرة الهندية

الناجي البريطاني
الناجي البريطاني
محمود نوفل

تداول رودا مواقع التواصل الإجتماعي مقطع فيديو للناجي الوحيد من حادث تحطم الطائرة الهندية صباح اليوم والذي فيسواشكومار راميش، بريطاني الجنسية .

وصرح البريطاني الناجي الوحيد من الحادث قائلا "بعد 30 ثانية من الإقلاع، دوى صوتٌ عالٍ، وتحطمت الطائرة. كان حدثًا مفاجئًا. عندما استيقظت، وجدت الجثث من حولي 

وظهر الناجي الوحيد من حادث الرحلة رقم 171 والتي كانت متجهة الي لندن حيث تظهر أثار الدماء تغطي جسده، بينما تتناثر بقايا الطائرة المحترقة في مكان الحادث
 

وكانت السطات الهندية اليوم عن العثور على ناجٍ واحد فقط، اثر حادث التحطّم المروّع لطائرة "بوينغ 787 دريملاينر" تابعة لشركة إير إنديا، كانت متّجهة من مدينة أحمد أباد إلى مطار غاتويك بـ لندن.

الحادث وقع صباح 12 يونيو 2025، بعد أقل من دقيقة على إقلاع الرحلة AI171 من مطار سرادار فالابهبهاي باتل الدولي، حيث فقدت الطائرة تواصلها على ارتفاع لا يتجاوز 625 قدمًا، وسقطت فوق مبنى تابع لدار ضيافة طلاب كلية الطب في حي ميغاني ناغار، ما أسفر عن انفجار هائل وأعمدة دخان سوداء كثيفة.

وكشفت الشرطة الهندية، بقيادة مفوّض أحمد أباد جي إس مالك، عن وجود ناجٍ وحيد يرقد حاليًا في إحدى مستشفيات المدينة.

ووفقًا لوكالة ANI، فإن الناجي الوحيد يُدعى فيشواش كومار راميش، وهو بريطاني الجنسية وكان يجلس في المقعد 11A، وقد نجا بأعجوبة بعد ما قفز من الطائرة قبل وصولها إلى الأرض

الهند حادث تحطم الطائرة الهندية الرحلة رقم 171 لندن مواطن بريطاني

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