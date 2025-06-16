بعد قصف التليفزيون الإيراني على الهواء.. من هي المذيعة الإيرانية سحر إمامي؟

في حادثة مثيرة للجدل، تعرضت المذيعة الإيرانية سحر إمامي لهجوم بقصف مباشر أثناء قيامها بتغطية أحداث حية من منطقة شرقي البلاد اليوم الإثنين.

وقد أظهرت لقطات توثيقية لحظة وقوع الانفجار، حيث حاولت إمامي الابتعاد عن موقع الخطر.. فمن هي سحر إمامي؟

قصف مبنى الإذاعة والتلفزيون الإيراني

أعلنت وسائل إعلام إيرانية في وقت سابق من اليوم الاثنين، استهداف مبنى الإذاعة والتلفزيون الرسمي في العاصمة الإيرانية طهران، من قبل الطيران الإسرائيلي.

ونتيجة لهذا القصف، انقطعت الاتصالات الهوائية واللاسلكية مؤقتًا، مما تسبب في توقف البث المباشر لعدة دقائق.

على الرغم من الصدمة التي تعرضت لها، ظهرت المذيعة الإيرانية من جديد على الهواء، مؤكدة تجاوزها للحادث واستأنفت تقديمها الإخباري المباشر عبر شبكة "خبر"، القناة الإخبارية الرسمية لإيران.

وأكدت القوات الجوية الإسرائيلية، أنها ستواصل مهاجمة الأهداف العسكرية في وسط إيران، حيث نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي، لقطات من الطائرات المقاتلة التي أقلعت لشن هجمات في إيران خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتدخل عمليات التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل يومها الرابع، فبعد أن نفذت تل أبيب فجر الجمعة، سلسلة من الغارات الجوية ضد طهران، في واحدة من أعنف الضربات العسكرية التي تطال العمق الإيراني منذ سنوات، ردت السلطات الإيرانية فجر السبت على الهجمات وأطلقت دفعات كبيرة من الصواريخ.

من هي سحر إمامي؟

تُعتبر سحر إمامي واحدة من أبرز المذيعات في الساحة الإعلامية الإيرانية. بدأت مسيرتها الإعلامية بعد فوزها في اختبارات القبول للمذيعين عام 2008، حيث انطلقت عبر برنامج اجتماعي على قناة طهران بعنوان "نرجع للبيت"، ثم انتقلت إلى مجال الأخبار السياسية في عام 2010.

رغم أنها حاصلة على شهادة في الهندسة الغذائية، اختارت إمامي مجال الإعلام، وتمكنت من إثبات حضورها من خلال أسلوبها الهادئ والمميز في التقديم. تُعرف أيضًا بتميزها في ارتداء ألوان مبهجة تساعد على تخفيف التوتر الذي قد يصاحب الأخبار الجادة، كما صرّحت في مقابلات سابقة.

تلتزم سحر إمامي بالمظهر المحافظ الذي يترافق مع سياسات القناة الرسمية، حيث تحرص على الظهور بمكياج بسيط وملابس واسعة. هي متزوجة وأم لطفل، وقد نفت مرارًا أي صلة قرابة بينها وبين شخصيات عامة تحمل نفس اسم العائلة.

وتعد سحر إمامي من الأسماء اللامعة في عالم الأخبار بالإعلام الإيراني؛ حيث تحتل مكانة متميزة بين مذيعي الأخبار، وقد ساهمت في تقديم الأخبار لأكثر من 15 عامًا.