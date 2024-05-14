اجتماع مصري روسي مهم في موسكو بشأن غزة واجتياح رفح |تفاصيل

أعلنت وزارة الخارجية الروسية، أن مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا ونائب وزير الخارجية ميخائيل بوجدانوف، التقي اليوم الثلاثاء، مع السفير المصري لدى موسكو نزيه النجاري.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، إن الجانبان أكدا خلال الاجتماع على عدم مقبولية العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح في غزة.

وأضافت الوزارة أن "الاهتمام الرئيسي في الاجتماع تركز على الوضع في منطقة الصراع الفلسطيني الإسرائيلي"، كما تم التأكيد أيضا على عدم جواز العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة رفح الفلسطينية ذات الكثافة السكانية العالية في جنوب قطاع غزة.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية، شدد الجانبان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في القطاع الفلسطيني وتقديم مساعدات إنسانية مستقرة لسكان القطاع.

وقالت الوزارة، إن الجانبان أكدا أيضا على أن السبيل الوحيد لتحقيق سلام دائم في الشرق الأوسط هو من خلال إقامة دولة فلسطينية مستقلة على أساس صيغة الدولتين وفقا للأساس المعترف به عموما للقانون الدولي.

وخلال الاجتماع، أطلع السفير المصري لدي روسيا مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط ودول أفريقيا على الجهود المصرية إلى حماية المدنيين في غزة، بما في ذلك دعمها للدعوى المرفوعة ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية من قبل جنوب أفريقيا.

وبحسب وزارة الخارجية الروسية، تبادل الجانبان وجهات النظر حول الأزمات في ليبيا والسودان، كما ناقشا "قضايا مواصلة تطوير التعاون الروسي المصري الشامل".