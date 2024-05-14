وزير الخارجية يلتقي نظيره العراقي على هامش الاجتماع التحضيري للقمة العربية بالبحرين

صرح السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية، أن سامح شكري وزير الخارجية عقد اجتماعاً مع نظيره العراقي الدكتور فؤاد حسين، وذلك يوم الثلاثاء ١٤ مايو الجاري بالمنامة على هامش مشاركتهما في فعاليات اجتماع مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري للإعداد للقمة العربية.

وأوضح المتحدث باسم الخارجية أن شكري أشار إلى توجيهات رئيس الجمهورية بتطوير العلاقات مع العراق في شتى المجالات، مع التأكيد على الموقف المصري الداعم بشدة لأمن واستقرار العراق، وترحيب مصر الكبير بما شهدته السنوات الماضية من تطور في علاقات الجانب العراقي مع محيطه العربي، وكذلك الإشادة بعقد أعمال اللجنة العليا المصرية العراقية المشتركة على مستوى رئيسي وزراء البلدين في يونيو ٢٠٢٣، وخروجها بنتائج تسهم في دفع مختلف أطر العلاقات بما يخدم مصالح البلدين والشعبين الشقيقين، ويترجم الإرادة السياسية لتطوير العلاقات إلى واقع ملموس.

وأضاف السفير أبو زيد، أن اللقاء تطرق كذلك إلى مستوى العلاقات المتميزة بين البلدين، وما شهدته من تطور ملموس خلال السنوات الأخيرة سواء على المستوى الثنائي أو الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، والذي يتم النظر إليه من منظور استراتيجي شامل لربط مصالح الدول الثلاثة وتعظيم الفوائد المشتركة التي ستعود بالنفع على الجميع.

كما أعاد وزير الخارجية التأكيد على اعتزام مصر مواصلة العمل مع العراق لتوطيد العلاقات الثنائية بين البلدين، وكذلك في إطار الآلية الثلاثية، معرباً عن تطلع القاهرة في هذا الصدد إلى دخول مشروعات التعاون المشترك الثنائية بين البلدين، وكذلك في الإطار الثلاثي مع الأردن إلى حيز التنفيذ في أقرب وقت.

وأردف المتحدث الرسمي، أن الوزير شكري استعرض جهود مصر في التعامل مع الأزمة في غزة، مجدداً التأكيد على حتمية تحقيق وقف إطلاق نار فوري وشامل في أقرب وقت، ومشدداً على رفض مصر القاطع للتهجير بكافة صوره، أو محاولات تصفية القضية الفلسطينية، وضرورة وقف استهداف المدنيين وعنف المستوطنين، والسماح بنفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات التي تلبي احتياجات الأشقاء الفلسطينيين.

ومن جانبه، أكد وزير الخارجية العراقي على أهمية تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين، مشدداً على ما تتسم به من روابط تاريخية وثيقة تستوجب استمرار التنسيق وتوحيد الرؤى والمواقف إزاء مختلف التحديات التي تعصف بالمنطقة كما أشاد بالدور الرئيسي الذي تضطلع به مصر لإنهاء الحرب على غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى الأشقاء الفلسطينيين في القطاع.