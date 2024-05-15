روتانا كذبتها .. شيرين عبدالوهاب تعيش أزمة جديدة‎

فصل جديد من فصول خلاف الفنانة شيرين عبدالوهاب مع شركة روتانا للصوتيات والإنتاج الفني، أصدرت إثره خلال الساعات الماضية، بيانًا صحفيا تعتزم فيه اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الشركة.

ونكشف في الفيديو التالي، آخر تطورات أزمة شيرين عبد الوهاب وشركة روتانا للصوتيات والمرئيات وعلى ماذا انتهت القضية وعن ما أعلن عنه الدكتور حسام لطفى، محامي شيرين.

وكان الدكتور حسام لطفى، محامي الفنانة شيرين عبد الوهاب، كشف تفاصيل خلافها القضائي مع شركة روتانا للمرئيات والصوتيات.

وقال: “شركة روتانا رفعت قضية على شيرين بسبب بندين، الأول أن شيرين لم تسلم الألبوم الذي اتفقت عليه مع روتانا وهو تقديم تسع أغانٍ، والثانى أن بعض الأغاني نزلت في السوق ولم تمنح لشركة روتانا، وللأسف تم تسريب الأغاني دون علم شيرين وهي غير مسئولة عن هذا التسريب، وهي لم تقبض مليما واحدا من الشركة التي سربت هذه الأغاني”.