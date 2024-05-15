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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

فاروق جعفر بعد تصريحات حسام حسن: لا أتفق معه

فاروق جعفر
فاروق جعفر

شن الكابتن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، حملة نقد لاذع ضد الكابتن حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، بعد تصريحاته الأخير ضد اللاعبين في مصر.
وقال فاروق جعفر، في حوار مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج كلمة أخيرة، المذاع على قناة اون، مساء اليوم الثلاثاء، أن لا اتفق معه.. ولو خد فرصته هيبقى حد تاني، وشغلته يخلي الباصة التالتة.
وأضاف اللاعب الدولي الكابتن فاروق جعفر نجم منتخب مصر ونادي الزمالك الاسبق، أنه الأهلي والزمالك ممكن يكسبوا المباريات الإفريقية بتاعتهم، ولدى كل فريق منهما فرصة حقيقية.
 

فاروق جعفر الإعلامية لميس الحديدي المدير الفني لمنتخب مصر الكابتن فاروق جعفر الكابتن حسام حسن نجم منتخب مصر

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