محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

حسام حسن يكشف المستور حول أزمات المنتخب

قدمت مريم كمال مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن تصريحات المدير الفني للمنتخب و التي أثارت الكثير من الجدل .

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خلال الساعات الأخيرة تصدر حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بعد تصريحاته خلال المؤتمر الرياضي امس والتى اثارت جدلا كبيرا على الساحة الرياضة



حيث كان قد اجتمع امس ، بمقر اتحاد الكرة ، مع الصحفيين والإعلاميين، وتحدث معهم بكل شفافية عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب وتحدياته واستعداداته لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ، ومونديال 2026، كما كشف عن حقيقة ازمته مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول

ولكن هذه التصريحات لاقت تأييدا من البعض بينما لم تَرُق للبعض الاخر



حيث قال حسام حسن إنه من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما يقومون به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب.



كما أشار إلى أن هناك تصريحات تسربت خلال إفطار جماعي ونسبت له وسيوضح الأمر، لان هذا ليس أسلوبه في العمل ويريد أن يفهم الجميع أنهم يجهزون لكأس العالم 2026.

وذكر أن هناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا يعرف كيف يتكلم هؤلاء وهم يعانون بشكل فعلى كرويا.

وحذر حسام حسن من الاستهزاء بمنافسين المنتخب في السباق للتأهل لكأس العالم 2026.

وقال ان خريطة الكرة الأفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الافريقية الأخيرة بكوت ديفوار.



وانه يتحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم.



فيجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، ويرجو عدم تسهيل وصولنا للمونديال. واكد على ضرورة السير خطوة بخطوة واعتبار كل مباراة بمثابة نهائي، لان المنتخب لم يتأهل بعد لكأس العالم لذا لا داعي للتراخي.



وتابع قائلا "يتم التقليل من بوركينا فاسو الذى يمتلك ٢٨ لاعبا محترفا بينما المنتخب كل ما يملكه هو ٨ لاعبين محترفين فقط، وأشار الى أنه يقبل النقد ولكنه يرفض الاستهزاء أو السخرية.

وأشار المدير الفني للمنتخب الى، إن الكرة المصرية تعاني من هبوط في المستوي الفني. .. الكرة المصرية بتعاني من هبوط".

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي، ويريد أن يقول له أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري، مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.



وأشار إلى أن جميع اللاعبين خارج القائمة متاحون للاختيار لاحقا، فلا يوجد لاعب مستبعد ، والإصابات منعت بعض اللاعبين من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر

وذكر أن ما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأنه قال إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.



واستنكر موقف حدث من مرموش. وقال: عمر مرموش لديه مشكلة في إصبع يده، ودفع ناديه لإرسال خطابا لنا يفيد بإجراء عملية، رغم طلبنا تأجيلها لمدة 10 أيام على الأقل وإبراهيم حسن قال له يا عمر عندنا مهمة وطنية، ولكن عمر قال ان النادي حجز له العملية، فهل هذا موقف يصدر من لاعب.



وذكر أيضا انهم تحدثوا مع النني وشرحوا له ضرورة أن يشارك باستمرار مع فريقه كي يستدعى إلى المنتخب



كما قال إذا طرحنا سؤالا من أفضل لاعب في مصر؟ فسوف نتحدث حاليا عن اسمين، فالبعض سيقول زيزو والبعض الآخر سيقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك.