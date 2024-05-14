عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

حسام حسن يكشف المستور حول أزمات المنتخب

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

مريم كمال مذيعة صدى
مريم كمال مذيعة صدى البلد

قدمت  مريم كمال مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة عن تصريحات المدير الفني للمنتخب و التي أثارت الكثير من الجدل . 

شاهد الفيديو 

 

خلال الساعات الأخيرة تصدر  حسام حسن المدير الفنى لمنتخب مصر تصدر تريند موقع التواصل الاجتماعي “إكس”، بعد تصريحاته خلال المؤتمر الرياضي امس والتى اثارت جدلا كبيرا على الساحة الرياضة


حيث كان قد اجتمع امس ، بمقر اتحاد الكرة ، مع الصحفيين والإعلاميين، وتحدث معهم  بكل شفافية عن بعض الملفات المهمة بشأن المرحلة القادمة للمنتخب وتحدياته واستعداداته لتصفيات أمم إفريقيا 2025 ، ومونديال 2026، كما كشف عن حقيقة ازمته مع محمد صلاح قائد المنتخب ونجم ليفربول
ولكن هذه التصريحات لاقت تأييدا من البعض بينما لم تَرُق للبعض الاخر 
 
حيث قال حسام حسن إنه من حق الإعلام والرأي العام وشعب مصر معرفة ما يقومون به من أجل تحقيق طموحاته في البطولات التي يشارك بها المنتخب. 


كما أشار إلى أن هناك تصريحات تسربت خلال إفطار جماعي ونسبت له وسيوضح  الأمر، لان هذا ليس أسلوبه في العمل ويريد أن يفهم الجميع أنهم يجهزون لكأس العالم 2026.

وذكر أن هناك رسائل سلبية جدا تصدر عن محللين فنيين تهون وتسهل جدا من إنجاز مهمة التأهل لكأس العالم ولا يعرف كيف يتكلم هؤلاء وهم يعانون بشكل فعلى كرويا.
وحذر حسام حسن  من الاستهزاء بمنافسين المنتخب في السباق للتأهل لكأس العالم 2026.
وقال ان  خريطة الكرة الأفريقية تغيرت والفرق التي يسخر منها البعض هزمت الفرق الكبيرة في الأمم الافريقية الأخيرة بكوت ديفوار.


وانه يتحفظ للغاية على تهيئة الرأى العام أننا تأهلنا لكأس العالم.


فيجب مصارحة الجماهير بصعوبة الأمر، ويرجو عدم تسهيل وصولنا للمونديال. واكد على ضرورة السير خطوة بخطوة واعتبار كل مباراة بمثابة نهائي، لان المنتخب لم يتأهل بعد لكأس العالم لذا لا داعي للتراخي.


وتابع قائلا "يتم التقليل من بوركينا فاسو الذى يمتلك ٢٨ لاعبا محترفا بينما المنتخب كل ما يملكه هو ٨ لاعبين محترفين فقط، وأشار الى أنه يقبل النقد ولكنه يرفض الاستهزاء أو السخرية.

وأشار المدير الفني للمنتخب الى، إن الكرة المصرية تعاني من هبوط في المستوي الفني.  .. الكرة المصرية بتعاني من هبوط".

أعرب حسام حسن، مدير المنتخب الوطني، عن ضرورة تحديث وتجديد صفوف المنتخب في الوقت الحالي،  ويريد أن يقول له أي شخص عن لاعب جديد يستحق الانضمام لمنتخب مصر من الدوري،  مؤكدًا أن الاعتماد يجب أن يكون فقط على اللاعبين الجاهزين.
 

وأشار إلى أن جميع اللاعبين خارج القائمة متاحون للاختيار لاحقا، فلا يوجد لاعب مستبعد ، والإصابات منعت بعض اللاعبين من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر
وذكر أن ما تم نقله من خلال بعض وسائل الإعلام خلال الجلسة الحالية بأنه قال إن هناك لاعبين لا يصلحون للانضمام من الدوري لمنتخب مصر كذب.


واستنكر موقف حدث من مرموش. وقال: عمر مرموش لديه مشكلة في إصبع يده، ودفع ناديه لإرسال خطابا لنا يفيد بإجراء عملية، رغم طلبنا تأجيلها لمدة 10 أيام على الأقل وإبراهيم حسن قال له يا عمر عندنا مهمة وطنية، ولكن عمر قال ان النادي حجز له العملية، فهل هذا موقف يصدر من لاعب. 

وذكر أيضا انهم تحدثوا  مع النني وشرحوا له ضرورة أن يشارك باستمرار مع فريقه كي يستدعى إلى المنتخب

كما قال  إذا طرحنا سؤالا من أفضل لاعب في مصر؟ فسوف نتحدث حاليا  عن اسمين، فالبعض سيقول زيزو والبعض الآخر سيقول إمام عاشور ثم سنسكت جميعا بعد ذلك.

مريم كمال المدير الفنى للمنتخب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بيان رسمي من أوبر عن محاولة اغتص.اب سيدة التجمع.. تفاصيل

ميدو يوجه التحية لـ محمود الخطيب على هذا الأمر

سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء

مفيش إحساس ولا رجولة.. صديقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الحادث.. شاهد

قرارات النيابة في محاولة خطف فتاة أوبر نبيلة عوض للاعتداء عليها| تعرف عليها

مش هتلمسني غير لو موتني.. شقيقة فتاة أوبر تكشف مفاجأة عن الواقعة

بعد الدولار والذهب| الحكومة توجه ضربة موجعة لـ 7 من مافيا الدواجن.. تفاصيل

عصام الشوالي يعلن توقعاته لمباراة الأهلي والترجي في نهائي أفريقيا.. فيديو

موضوعات متعلقة

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

بأقل من نص سعره .. إضافة السكر الحر على بطاقة التموين

قبل عيد الأضحى .. موعد صرف مرتبات شهر يونيو للموظفين

تحذير الأرصاد | عواصف ترابية وأمطار وتقلبات على القاهرة والمحافظات .. فيديو

مفاجأة في الدولار .. واعرف سعر الذهب اليوم بعد الزيادة الأخيرة

حالة واحدة نحتفل فيها بـ عيد الفطر 2024 غدا | فيديو

اقتراب الساعة .. دلالات كسوف الشمس اليوم | فيديو

أمطار غزيرة.. تحذير عاجل من طقس اليوم على القاهرة والمحافظات

ترشيحاتنا

رائحة غاز بالوراق لمدة 4 أيام.. البترول تكشف السبب وتطمئن السكان

رضا حجازي يفتتح الندوة الوطنية الإقليمية الأولى حول مفاهيم تعليم الكبار

النيابة العامة تجري تفتيشا لمركز إصلاح وتأهيل 1 و3 بمنطقة برج العرب.. صور

كتائب القسام: استهداف ناقلة جند ودبابة ميركافا بقذائف الياسين 105 بمخيم جباليا

قـ.تيل إسرائيلي وجرحى باستهداف مستوطنة أدميت.. وسقوط منطاد مراقبة

الأكاديمية العسكرية المصرية تنظم زيارة للقيادات الشبابية الإعلامية العالمية إلى مقرها بالعاصمة الإدارية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مرض خطير يصيب الرجال ويمكن علاجه.. اكتشف أعراضه مبكرا

مكالمة حاسمة.. سمية الخشاب تكشف سر رفض ريم البارودى الظهور مع رامز جلال

مش هسيب حقى ومكنتش بنام.. قرار حاسم من سمية الخشاب ضد رامز جلال

بالمستندات.. محامى شيرين عبد الوهاب يحسم تطورات أزمتها مع روتانا

فيديو

مدام سما والجاردات.. مفاجآت بعد إغلاق "الصحة" لعيادة تجميل غير مرخصة

محمد صلاح وأزمات المنتخب.. تصريحات قوية وجريئة من حسام حسن| شاهد

عواصف ترابية ومثيرة للرمال .. طقس غريب اليوم وتحذير لتلك المناطق

تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

نهال علام

نهال علام تكتب: مصر والقضية الفلسطينية.. علاقة تاريخية

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تحديات الطيران في توفير الوقود المستدام

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-