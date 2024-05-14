تراجع أسعار الذهب والدولار معا.. ماذا يحدث في الأصفر والأخضر؟

سعر الذهب والدولار

قدمت مريم كمال مذيعة “صدى البلد”، تغطية خاصة حول آخر مستجدات أسعار الذهب والدولار في السوق المصرية.

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سجل أعلى سعر لجرام الذهب عيار 24 الأعلى قيمة وفئة بين أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء، نحو 3549 جنيها.

بينما سجل سعر جرام عيار 21 الأشهر تداولا بين أعيرة الذهب نحو 3105 جنيهات.

ووصل جرام الذهب عيار 18 الوسطي بين أعيرة الذهب الى 2661 جنيها.

فيما بلغ سعر الجنيه الذهب خلال مستهل تعاملات اليوم 24.840 جنيه.

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.



وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة؛ قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

أما عالميا، فاستقر سعر الذهب عالميا عند سعر إغلاق البورصة، أمس الإثنين، مسجلا 2172 دولارا.

ولا يزال سعر الذهب أقل بكثير من المستويات القياسية المرتفعة التي سجلها في أبريل الماضي عند 2431 دولارا للأونصة.



وهبطت أسعار الذهب في المعاملات الفورية 0.7 في المئة إلى 2344.53 دولار للأوقية (الأونصة)، وشهدت الجلسة السابقة تسجيل الذهب أعلى مستوى منذ 22 أبريل.



كما هبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب واحداً في المئة إلى 2350.80 دولار.

ومن المقرر أن تصدر بيانات مؤشر أسعار المنتجين في الولايات المتحدة اليوم الثلاثاء، تليها بيانات مؤشر أسعار المستهلكين يوم غد الأربعاء.



والتوقعات تشير إلى إمكانية حدوث تراجع في مؤشرات التضخم خلال شهر ابريل، بعد القراءة الأعلى من المتوقع التي شاهدناها في شهر مارس.

سجل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري في البنك المركزي المصري نحو 46.99 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

فيما سجل سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم في بنك مصر نحو 47.51 جنيه للشراء و47.61 جنيه للبيع.

وسجّل سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم في بنوك( مصرف أبوظبي الإسلامي، كريدي اجريكول )نحو 47.33 جنيه للشراء و47.43 جنيه للبيع.

وجاء سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في بنوك ( الإسكندرية، العربي الإفريقي الدولي، HSBC، الأهلي المصري، التجاري الدولي CIB ) نحو 47.02 جنيه للشراء و 47.12 جنيه للبيع.

وكان سعر الدولار الرسمي مستقرا في البنوك لمدة تقارب نحو عام، دون أي ارتفاع أو انخفاض.

وفي مارس 2024، سمح البنك المركزي بخفض العملة المحلية أمام الجنيه المصري وفق لآلية العرض والطلب لتوحيد سعر الصرف في السوقين الموازية والرسمية.

وفي ذات السياق يرى العديد من المحليين لسوق العملات، ان تراجع سعر الدولار يعود الى توافر العملة الخضراء داخل البنوك، وهو ما يقضى على السوق السوداء الموازية لسوق العملات الرسمي داخل البنوك.



ومن المتوقع ان يشهد الدولار حالة من التذبذب بسبب التطورات العالمية والاحداث في المنطة، بالإضافة الى قرارات البنك المركزي المصري التي ساهمت في القضاء على المضاربين في السوق الموازية.

و عن أسعار أشهر العملات الأجنبية والعربية مقابل الجنية اليوم في البنوك:

كما ذكرنا سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 47.10 جنيه للبيع، و47.00 جنيه للشراء.

سعر اليورو 51.81 جنيه للبيع، و51.70 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني 59.10 جنيه للبيع، و59.98 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي 12.55 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي 153.17 جنيه للبيع، و152.82 جنيه للشراء.