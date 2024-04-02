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الإشراف العام
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رئيس التحرير
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تفاصيل سعر الذهب والدولار اليوم

انخفاض أسعار الذهب والدولار يتراجع .. ماذا يحدث ؟

صدى البلد

قدمت مريم كمال مذيعة صدى البلد، تغطية خاصة حول أخر مستجدات أسعار الذهب في السوق المصرية . 

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سجل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم مستوى بيع 3491 جنيه شراء 3514 جنيه.
وسجل عيار 21 للبيع 3,055 و3,075 للشراء.
بينما سجل عيار 18 حوالي 2,619 للشراء و2,636 للبيع.
أيضا يواصل الجنيه الذهب تراجعه ووصل الى 24,440 للبيع و 24,600 للشراء.


ويتغير سعر المصنعية من تاجر إلى آخر، وفي الغالب يكون ، بين 80 وحتى 200 جنيه كزيادة على السعر وتختلف من تاجر إلى آخر، أو نحو 6% من سعر الجرام أو يزيد لدى بعض التجّار عند شراء المشغولات الذهبية.
سعر الأونصة اليوم اقترب من 108,583 للشراء و109,294 للبيع.

عالميا .. شهد سعر أونصة الذهب العالمي انطلاقة كبيرة خلال شهر مارس الذي شهد تسجيل أعلى مستوى تاريخي للذهب، وسط تزايد التوقعات بشأن خفض أسعار الفائدة الأمريكية، إلى جانب تزايد الطلب على الملاذ الآمن ليتزايد الاقبال على الذهب بشكل كبير دفع السعر إلى مستويات قياسية.
وافتتح سعر أونصة الذهب العالمي تداولات شهر أبريل يوم الاثنين بتسجيل أعلى مستوى تاريخي جديد عند 2265 دولار للأونصة مرتفعاً بنسبة 1% ليتداول وقت كتابة التقرير الفني لجولد بيليون عند المستوى 2254 دولار للأونصة.
 

وواصل سعر الدولار اليوم في مصر مقابل الجنيه تراجعه، خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 2 أبريل في البنوك والصرافات،  ووفقاً لآخر تحديثات شاشات عرض اسعار العملات أمام الجنيه المصري.

وسجل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه المصري اليوم بالبنك المركزي نحو 47.12 جنيه للشراء، 47.26 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين وهما البنك الأهلي وبنك مصر، 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وعرض البنك التجاري الدولي سعر الدولار بقيمة 47.15 جنيه للشراء، 47.25 جنيه للبيع.

وتراجع الدولار في بنوك الكويت الوطني وبنك قناة السويس والمصرف المتحد والمصرف العربي الدولي إلى مستويات 47.1 جنيه للشراء و 47.2 جنيها للبيع.

وكان أعلى سعر الدولار في بنوك كريدي أجريكول ومصرف أبوظبي الإسلامي حيث سجل 47.35 جنيه للشراء و 47.45 جنيها للبيع .

مريم كمال أسعار الذهب الذهب

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