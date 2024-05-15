إنهاء حياة ستيني وإصابة 8 أشخاص في مشاجرة بكفر الشيخ

شهدت عزبة فودة سلطان التابعة لمركز بيلا بمحافظة كفر الشيخ، مشاجرة بالأسلحة البيضاء، أسفرت عن قتيـ.ـل و8 مصابين، وجرى نقل المتوفى والمصابين إلى المستشفى، وأخطرت جهات التحقيق.

كان اللواء إيهاب عطية، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطاراً من اللواء أحمد نزيه، مدير المباحث الجنائية، يفيد بوقوع مشاجرة بالأسلحة بعزبة فودة سلطان، دائرة مركز شرطة بيلا، ووجود متوفى ومصابين.

انتقل على الفور المقدم ضياء راشد، رئيس مباحث مركز بيلا، إلى موقع الحادث وتبين وفاة «ع.م» 66 سنة، وإصابة نجله «م.ع» 43 سنة، بجرح قطعي بالرأس و«ع.ع» 25 سنة، مصاب بكسر بالذراع الأيسر، ومن.ف 31 سنة «طرف أول».

كما تبين إصابة «م.م» 53 سنة، بجرح قطعي بالرأس والذراع اليسرى، وأشقائه «م.م» 65 سنة، بارتجاج بالمخ، و«ط.م»، 56 سنة، باشتباه نزيف بالمخ، و«م.م» 63 سنة، مصاب بجرح بالظهر، وزوجة الأخير من الطرف الأول «هـ.م» 27 سنة، ربة منزل، بجرح بالرأس «طرف ثانٍ».

وكشفت التحريات الأولية التي أشرف عليها العميد حسن قاسم، رئيس المباحث الجنائية أن المشاجرة نشبت على أثر خلافات زوجية سابقة بين الأخير من الطرف الأول وزوجته «الأخيرة من الطرف الثاني»، وجرى ضبط طرفي المشاجرة والسلاح المستخدم.