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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بايدن في موقف محرج لدعم إسرائيل في حرب لن تنتصر فيها.. تفاصيل

الرئيس الأمريكي جو
الرئيس الأمريكي جو بايدن

أفادت صحيفة "بوليتيكو" نقلا عن مسؤولين أمريكيين بأن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن تشكك في قدرة إسرائيل على تحقيق "نصر كامل" على حركة حماس في قطاع غزة.

وأشارت الصحيفة إلى تصريح نائب وزير الخارجية الأمريكي كورت كامبيل الذي قال خلال مؤتمر يوم الاثنين، إن إسرائيل "من غير المرجح أن تحقق نصرا كاملا" في غزة.

وقال أربعة مسؤولين أمريكيين لـ "بوليتيكو" إن هذا التعليق لا يعتبر خاطئا، بل يعكس تقييم الإدارة لآفاق العملية العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة بشكل عام.

ونقلت الصحيفة عن أحد المسؤولين قوله: "أنا لن أعبر عن ذلك بمثل هذه الطريقة غير اللائقة، ولكن نعم، هذه هي رؤيتنا للوضع".

وأكد المسؤولون أن واشنطن تريد كالسابق مساعدة إسرائيل في الدفاع عن نفسها وتقليص قدرات "حماس" إلى أدنى حد ممكن، لكن إدارة بايدن باتت في موقف محرج، حيث تدعم إسرائيل في حرب لا يمكن أن تنتصر فيها بشكل كامل بالوسائل التي كانت الولايات المتحدة قد حذرت من استخدامها.

وحسب الصحيفة، فإن واشنطن كانت تنصح إسرائيل بعدم الوقوع في الفخ ذاته الذي وقعت فيه الولايات المتحدة في العراق وغيره.

جو بايدن الرئيس الأمريكي جو بايدن حماس غزة

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