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إلهام أبو الفتح
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مرأة ومنوعات

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

نصائح للحفاظ على
نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

من المهم الحفاظ على راحة حيوانك الأليف وصحته خلال فصل الصيف الحار، إذا كنت تلاحظ أي تغيرات غير طبيعية في سلوكه أو صحته، يجب عليك الاتصال بالطبيب البيطري للحصول على المشورة والرعاية اللازمة.

نستعرض لكم بعض النصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في فصل الصيف بحسب ما نشره موقع إكسبريس.

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نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

توفير الماء العذب والمنعش: تأكد من أن حيوانك الأليف لديه دائمًا وصولًا سهلاً إلى مصدر ماء نظيف وعذب. قم بتجديد الماء بانتظام وتأكد من أنه بارد ومنعش. قد تكون هناك حاجة لزيادة كمية الماء التي يتناولها حيوانك في فصل الصيف بسبب الحرارة المرتفعة.


الإقامة في أماكن باردة: قدم مكانًا باردًا ومظللًا لحيوانك الأليف للاستراحة فيه خلال النهار. تأكد من توفير مكان بارد ومنعش داخل المنزل أو استخدم مروحة أو تكييف الهواء لتوفير الراحة في الأيام الحارة.


تقديم الثلج والتبريد: قدم بعض قطع الثلج لحيوانك الأليف للعب بها أو وضعها في الماء لتبريده. يمكنك أيضًا استخدام قالب ثلج لصنع مكعبات ثلج من ماء الشرب وتقديمها لحيوانك.


تنظيم النشاط البدني: حاول تنظيم أوقات التمارين أو النشاطات البدنية لحيوانك الأليف في الصباح الباكر أو المساء الأوفر بالبرودة. تجنب ممارسة النشاطات البدنية الشاقة خلال ساعات الظهيرة عندما يكون الطقس أكثر حرارة.


الاهتمام بالفراء: إذا كان لديك حيوان أليف ذو فراء طويل، فقد يكون من الجيد تقليصه بشكل معتدل لمساعدته على التبريد. قم بتمشيط الفراء بشكل منتظم لإزالة الشعر المتشابك والمتراكم والذي يمكن أن يمنع تدفق الهواء.


توفير الظل والتهوية: تأكد من وجود مكان مظلل في الفناء أو الحديقة حيث يمكن لحيوانك الأليف الاستلقاء فيه للاستراحة والتوجه إليه عند الشعور بالحرارة. كما يجب أن يكون هناك تدفق جيد للهواء للحفاظ على التهوية وتخفيف الحرارة.


الانتباه لعلامات التعب والجفاف: كن حذرًا وانتبه لعلامات الإجهاد والجفاف عند حيوانك الأليف. إذا لاحظت أعراض مثل التنفس السريع، اللثة الجافة، الضعف، أو فقدالشهية، فيجب عليك التوجه إلى الطبيب البيطري على الفور، فقد تكون هذه علامات التعرض لضربة حرارة أو الإصابة بالجفاف.


الاهتمام بالتغذية السليمة: قد تحتاج حاجة حيوانك الأليف إلى تغذية خاصة في فصل الصيف. استشر الطبيب البيطري للحصول على توصيات بشأن الأطعمة المناسبة والملائمة لفصل الصيف والتي تحتوي على ترطيب إضافي للحفاظ على رطوبة جسمه.


احرص على عدم ترك الحيوان في السيارة: يجب عليك ألا تترك حيوانك الأليف في السيارة في أي وقت خلال فصل الصيف. حتى في أيام ليست بالحارة جدًا، يمكن أن يرتفع الحرارة بشكل ملحوظ داخل السيارة ويتسبب في خطر الإجهاد الحراري والتعرض لضربة حرارة.


الاستمتاع بوقت ممتع داخل الماء: إذا كان حيوانك الأليف يحب الماء، يمكنك توفير لحظات ممتعة له داخل حوض سباحة صغير أو حوض استحمام مليء بالماء البارد، هذا يمكن أن يساعده في التبريد والاستمتاع في نفس الوقت.

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