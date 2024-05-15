عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن وثقافة

«سكوت هنحكي» بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

مركز الحرية للإبداع
مركز الحرية للإبداع

قدّم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الثلاثاء، عرض غناء وحكي بعنوان "سكوت هنحكي" في مقر المركز وسط الإسكندرية.
"سكوت هنحكى "هو العرض التقديمي للدفعة التاسعة من استوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع والذي يهدف إلى اكتشاف جيل جديد من الموهوبين في مجال التمثيل وتدريبهم لرفع قدراتهم في التمثيل والارتجال والحكي والرقص الحديث والإلقاء.
عرض "سكوت هنحكي" من إخراج محمد مرسي، تدريب غناء وتوزيع موسيقي محمد شحاتة، تدريب مادة الحكي إبراهيم أحمد، مابينج وجرافيك محمد المأموني مخرج منفذ محمد طوسون. 
تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

"اللي عايز يجرب يقرب"| رسالة مصرية لإسرائيل وسكان "النقب" من اتحاد القبائل في سيناء

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

تعافي سعر الذهب عالميا.. ومفاجأة في قيمته بمصر الآن

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

اعترافات جريئة لسائق أوبر المتهم بمحاولة الاعتداء على فتاة التجمع

لماذا نهى النبي عن الدفن ليلا وهل يخاف الميت من الظلام؟ أسرار البرزخ

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

أوكرانيا: من السابق لأوانه استخلاص نتائج المعارك في خاركيف

بينهم 3 أطفال.. أوكرانيا: إصابة 20 شخصًا إثر هجمات جوية روسية في خاركيف

ريال مدريد يحتفل بلقب الليجا بخماسية نظيفة في مرمي ديبورتيفو الافيس

السفير الصيني بالقاهرة: تعلّم لغتنا يشهد إقبالًا واسعًا وشعبية مُتزايدة في مصر

هل تصلي الشروق بعد طلوع الشمس مباشرة؟.. الإفتاء تصحّح خطأ شائعًا وتحدّد وقتها

رغم التعافي العالمي.. مفاجأة في أسعار الذهب بمصر على مستوى جميع الأعيرة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل عجينة الحواوشي

بسعر خيالي وسرعة خارقة.. انطلاق بي إم دبليو M4 Cs

بفستان ملفت.. الراقصة لوريدانا تخطف الأنظار بجمالها

بفستان لافت.. ريهام حجاج تخطف الأنظار رفقة زوجها

فيديو

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

‎فتاة أوبر نبيلة عوض.. تفاصيل محاولة خطـ.فها والعثور عليها وسط الصحراء

تامر حسني يمازح باسم سمرة فى أول يوم من تصوير فيلم "ري ستارت"

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-