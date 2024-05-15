«سكوت هنحكي» بمركز الحرية للإبداع في الإسكندرية

قدّم مركز الحرية للإبداع التابع لصندوق التنمية الثقافية، مساء أمس الثلاثاء، عرض غناء وحكي بعنوان "سكوت هنحكي" في مقر المركز وسط الإسكندرية.

"سكوت هنحكى "هو العرض التقديمي للدفعة التاسعة من استوديو الممثل بمركز الحرية للإبداع والذي يهدف إلى اكتشاف جيل جديد من الموهوبين في مجال التمثيل وتدريبهم لرفع قدراتهم في التمثيل والارتجال والحكي والرقص الحديث والإلقاء.

عرض "سكوت هنحكي" من إخراج محمد مرسي، تدريب غناء وتوزيع موسيقي محمد شحاتة، تدريب مادة الحكي إبراهيم أحمد، مابينج وجرافيك محمد المأموني مخرج منفذ محمد طوسون.

تجدر الإشارة إلى أن مركز الحرية للإبداع هو أول مركز ثقافي مصرى أنشئ بالإسكندرية، يهدف المركز إلى خدمة المجتمع السكندري وتشكيل وجدانه من خلال تقديم العديد من الفعاليات الثقافية والفنية ويعد ملتقى للأدباء والمثقفين.