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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

فرج عامر: لا يوجد مكافآت خاصة للاعبي سموحة عقب الفوز على الاتحاد

صدى البلد

كشف فرج عامر رئيس نادى سموحة  أنه لا يوجد مكافآت خاصة للاعبي الفريق عقب الفوز على الإتحاد السكندرى  ولكن هناك لائحة سوف تطبيق فقط.  

 

وأوضح فرج عامر خلال تصريحات إذاعية لبرنامج 10 و 10 مع محمد الليثى عبر إذاعة أون تايم سبورت إف ام على موجات 93.7 قائلا" الفوز بديربي الإسكندرية شى عظيم وهناك تطوير للأداء بمرور المباريات ونرغب فى حصد مركز بالمربع الذهبى لبطولة الدورى الممتاز ".

 

وتابع فرج عامر " هناك بعض المباريات التحكيم يؤثر فى نتائجها وهذا الأمر حدث فى مباراة زد الماضية ".

 

وأشار فرج عامر " لابد من تطوير وإصلاح منظومة التحكيم الحالية بسبب الأخطاء الواضحة فى المباريات ".

 

واختتم فرج عامر حديثه " محمد مصيلحى رئيس نادى الإتحاد السكندرى مثل أخى ويربطنا علاقة قوية والفوز على الإتحاد السكندرى سعيد بتحقيق هذه النتيجة".

بطولة الدوري الممتاز فرج عامر رئيس نادي سموحة نادي الاتحاد السكندري

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