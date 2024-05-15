الاتحاد الأوروبي يدعو إسرائيل إلى وقف العملية العسكرية في رفح فورا

دعا مسؤول السياسة الخارجية والشؤون الأمنية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، اليوم الأربعاء، إسرائيل إلى الوقف الفوري لعمليتها العسكرية في رفح.

وقال بوريل إن مواصلة إسرائيل عمليتها في رفح سيفرض "حتما" ضغوطا شديدة على علاقتها بالاتحاد الأوروبي.

وفي وقت سابق، قال بوريل إنه "لا يمكن التهاون" مع إجبار المدنيين على إخلاء رفح جنوب قطاع غزة، إلى مناطق غير آمنة.

وأضاف بوريل عبر منصة "إكس"، أن "إسرائيل ملزمة بموجب القانون الدولي بتوفير الحماية للمدنيين".

وقال: "نواصل حث إسرائيل على عدم المضي في عملية برية في رفح وهو الأمر الذي سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الإنسانية الشديدة بالفعل".