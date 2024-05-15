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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

المجلس التصديري للصناعات الهندسية يتعاون مع تحديث الصناعة لتعظيم القيمة المضافة

المجلس التصديري للصناعات
المجلس التصديري للصناعات الهندسية

نظم المجلس التصديري للصناعات الهندسية بالتعاون مع مركز تحديث الصناعة، اجتماعا لعدد من الشركات العاملة بقطاع الصناعات المغذية للأجهزة المنزلية، وذلك في إطار إعداد دراسة عن تعظيم القيمة المضافة في الإنتاج والتصدير في قطاع الصناعات الهندسية.

وأوضح المجلس التصديري للصناعات الهندسية، في بيان له اليوم، الأربعاء، أن دراسة تعظيم القيمة المضافة في القطاع الهندسي يتم تنفيذها بالشراكة بين المجلس وكل من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD) والتحالف المكون من شركة كيمونكس مصر وشركة كيمونكس الدولية المتخصصين في مجالات الاستشارات الهندسية واستشارات إدارة الأعمال.

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وأوضحت مي حلمي، المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن الاجتماع ناقش عددا من التحديات المختلفة التي تواجه الشركات فيما يتعلق بالنفاذ إلي الأسواق الدولية، وتعميق التصنيع المحلي، وتحسين قدراتهم علي المنافسة، والارتقاء بقدرات العمالة.

وذكرت مي حلمي، أن الاجتماع ناقش بعض التدخلات المقترحة على المدى القصير والمتوسط والطويل، للعمل على تخطي هذه التحديات من أجل تعظيم القيمة المضافة المحلية في المنتجات والصناعات الوطنية بالقطاع الهندسي.

وأضافت المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الهندسية أن تعظيم القيمة المضافة في التصنيع يعتبر أحد أهم الملفات التي يعمل عليها المجلس بصورة منتظمة ويتعاون في هذا الإطار مع جميع الجهات المعنية.

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