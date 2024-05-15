عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

حماة الوطن: نثمن جهود وزارة الهجرة ونضع مقترحا لفعاليات مؤتمر المصريين بالخارج

علاء زياد مساعد الأمين
علاء زياد مساعد الأمين العام لحماة الوطن عن المصريين بالخارج

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج إن  وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بقيادة الوزيرة سها جندي تعمل بكل جهد لربط المصريين بالخارج بوطنهم الام مصر والعمل على مصالحهم ورعايتهم من خلال تقديم كل سبل الدعم لهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية.

و أشاد علاء زياد فى بيان صحفى له بالجهود التي تبذل استعدادا لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج و المقرر أن تعقد فعالياته يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل داعيا الى أهمية أن يكون الملف الاقتصادي والاستثماري ضمن أولويات هذا المؤتمر من خلال إعداد خريطة تفاعلية بمجالات الاستثمار المتاحة في مصر بمختلف القطاعات و تقديم التسهيلات والتيسيرات للمصريين بالخارج للدخول فيها.

وأوضح المهندس علاء زياد ضرورة التعاون مع جميع الوزارات المعنية ووجود ممثلين عنها يروجون للملفات الاقتصادية المختلفة و يشرحون ويوضحون التيسيرات والدعم الذي سيجده أي مواطن مصري يرغب في الاستثمار في مصر.

و اقترح زياد أن يتم في هذه المؤتمر دعوة رجال أعمال ومستثمرين أجانب لديهم شراكات بالفعل مع مستثمرين مصريين بالخارج أو قيام المصريين بالخارج بترشيح شخصيات اقتصادية أجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر وبهذا نستطيع الترويج بشكل أكبر للاستثمار في مصر وكذلك سرعة اتخاذ القرار من قبل الراغبين من دخول استثمارات لهم بمصر .

وأكد المهندس علاء زياد أن شركة المصريين بالخارج يقع على عاتقها دور اكبر في تحديد المشروعات المرجو الاستثمار بها و التواصل على مائدة واحدة بين المستثمرين والحكومة للبدء في التنفيذ الفعلي على الارض وكذلك اختيار و دعوة نظرائهم الاجانب من المستثمرين للمشاركة في المؤتمر و التعريف بأهمية الاستثمار في مصر و العوائد المنتظرة وهذا التوجه يعد من أفضل وسائل الترويج الخارجي لجذب مستثمرين أجانب ورؤس أموال خارجية لمصر .

ودعا المهندس علاء زياد الى أهمية الترويج للرابط الالكتروني للتسجيل في المؤتمر والحضور و الاستماع الى المصريين في الخارج حول ما ينتظروا ان يروه في هذا المؤتمر من جلسات ونقاشات تحقق مستهدفاتهم وتخدم بلدهم مصر.

وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج الحكومة المصرية الملف الاقتصادي الاستثمار رؤس أموال خارجية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

أول تعليق من وزير الرياضة على تصريحات الكابتن حسام حسن الأخيرة

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

عكس التوقعات.. مفاجأة في أسعار الأضاحي واللحوم مع اقتراب عيد الأضحى

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

لما تفحمهم يعملوا نفسهم مظلومين.. الغندور يفتح النار على الأهلي

ترشيحاتنا

اكسيوس: انعدام ثقة عميق بين إدارة بايدن ونتنياهو بشأن رفح

روسيا: محاولات الغرب مصادرة الأصول الروسية "استعمارية وجزء من حرب هجينة"

سر زيارة بلينكن.. الخارجية الروسية تهدد بتدمير أي إمدادات عسكرية أمريكية جديدة لأوكرانيا

قبل قمة العرب .. مصر تفشل مخطط إسرائيل في تهجير سكان غزة

عبر مواقع التواصل.. عاطل ينتحل صفة فتاة لابتزاز المواطنين مادياً

الإليزيه: ماكرون يدعو إلى اجتماع للبحث بأعمال الشغب في كاليدونيا الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حصدت 2.4 مليون مشاهدة.. فتاة توثق رؤيتها لثعابين الثلج في أيسلندا

كنت أعلم بوجودها.. سمية الخشاب ترد بقوة على خلافها مع آيتن عامر

استمتع بدون إصدار أحكام.. إتيكيت تقديم النصيحة للآخرين

جبهة خالية من التجاعيد وذقن مشدودة..اكتشف فوائد ممارسة يوجا الوجه بانتظام

فيديو

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

رنا سماحة: أنا ضد فكرة المقارنة.. وحققت أكبر إنجاز فى حياتي |خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-