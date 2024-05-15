حماة الوطن: نثمن جهود وزارة الهجرة ونضع مقترحا لفعاليات مؤتمر المصريين بالخارج

قال المهندس علاء زياد مساعد الأمين العام لحزب حماة الوطن عن المصريين بالخارج إن وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج بقيادة الوزيرة سها جندي تعمل بكل جهد لربط المصريين بالخارج بوطنهم الام مصر والعمل على مصالحهم ورعايتهم من خلال تقديم كل سبل الدعم لهم بتوجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والحكومة المصرية.

و أشاد علاء زياد فى بيان صحفى له بالجهود التي تبذل استعدادا لإطلاق النسخة الخامسة من مؤتمر المصريين بالخارج و المقرر أن تعقد فعالياته يومي 4 و5 من شهر أغسطس المقبل داعيا الى أهمية أن يكون الملف الاقتصادي والاستثماري ضمن أولويات هذا المؤتمر من خلال إعداد خريطة تفاعلية بمجالات الاستثمار المتاحة في مصر بمختلف القطاعات و تقديم التسهيلات والتيسيرات للمصريين بالخارج للدخول فيها.

وأوضح المهندس علاء زياد ضرورة التعاون مع جميع الوزارات المعنية ووجود ممثلين عنها يروجون للملفات الاقتصادية المختلفة و يشرحون ويوضحون التيسيرات والدعم الذي سيجده أي مواطن مصري يرغب في الاستثمار في مصر.

و اقترح زياد أن يتم في هذه المؤتمر دعوة رجال أعمال ومستثمرين أجانب لديهم شراكات بالفعل مع مستثمرين مصريين بالخارج أو قيام المصريين بالخارج بترشيح شخصيات اقتصادية أجنبية للمشاركة في هذا المؤتمر وبهذا نستطيع الترويج بشكل أكبر للاستثمار في مصر وكذلك سرعة اتخاذ القرار من قبل الراغبين من دخول استثمارات لهم بمصر .

وأكد المهندس علاء زياد أن شركة المصريين بالخارج يقع على عاتقها دور اكبر في تحديد المشروعات المرجو الاستثمار بها و التواصل على مائدة واحدة بين المستثمرين والحكومة للبدء في التنفيذ الفعلي على الارض وكذلك اختيار و دعوة نظرائهم الاجانب من المستثمرين للمشاركة في المؤتمر و التعريف بأهمية الاستثمار في مصر و العوائد المنتظرة وهذا التوجه يعد من أفضل وسائل الترويج الخارجي لجذب مستثمرين أجانب ورؤس أموال خارجية لمصر .

ودعا المهندس علاء زياد الى أهمية الترويج للرابط الالكتروني للتسجيل في المؤتمر والحضور و الاستماع الى المصريين في الخارج حول ما ينتظروا ان يروه في هذا المؤتمر من جلسات ونقاشات تحقق مستهدفاتهم وتخدم بلدهم مصر.