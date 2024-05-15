سقوط فتاة من الطابق الرابع بطنطا

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط فتاة من الطابق الرابع لاختلال توازنها بشكل مفاجئ بمسكنها مما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات مفاجئة.

وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المنشاوي لاسعافها .



وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بسقوط الفتاة "نور هاني" 16 سنة وإصابتها بكسور وسحجات وارتجاج بالمخ.



كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المنشاوي لعلاجها.



وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.