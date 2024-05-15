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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

سقوط فتاة من الطابق الرابع بطنطا

الفتاة الضحية
الفتاة الضحية

شهدت مدينة طنطا بمحافظة الغربية اليوم واقعة سقوط فتاة من الطابق الرابع لاختلال توازنها بشكل مفاجئ بمسكنها مما تسبب في إصابتها بكدمات وسحجات مفاجئة.

 وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المنشاوي لاسعافها .

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وتعود أحداث الواقعة حينما تلقت الاجهزه الامنيه بمديرية أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم شرطة ثان طنطا يفيد بورود بلاغ من شرطة النجده بسقوط الفتاة "نور هاني" 16 سنة وإصابتها بكسور وسحجات وارتجاج بالمخ.

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كما انتقلت القيادات الأمنية وقوات من الشرطة السرية والنظامية إلي مكان الحادث وتم الدفع بسيارة إسعاف لنقل الضحية إلي طوارىء مستشفي المنشاوي لعلاجها. 
 

وكلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري ظروف وملابسات الواقعة وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية الأجهزة الأمنية ب التربية الرياضية الرقابة على الاسواق الرياضية الأجهزة الامنية اختلال توازنها أحداث الواقعة ارتجاج بالمخ اختلال توازنه النيابة العامة

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