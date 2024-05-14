التنمية المحلية تتابع جهود محافظة الغربية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش

تابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظة الغربية في الرقابة على الأسواق ومنع الغش التجاري والاحتكار.

يأتي ذلك تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء بضرورة توفير احتياجات المواطنين من السلع المطابقة للمواصفات والتصدى لجميع أشكال الغش التجارى، وتوفير السلع بالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين في ظل آثار الأزمة الاقتصادية العالمية وارتفاع الأسعار، وبالمتابعة المستمرة من اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، في هذا الشأن.

وتنفيذاً لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والهايبر ماركت ومخابز العيش السياحي والمطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية للتأكد من التزامها بقرار خفض الأسعار.

وقامت اللجنة المشكلة بقرار المحافظ للرقابة على المنافذ والأسواق بعضوية كل من مديريات الصحة التموين ومباحث التموين، والطب البيطري، وسلامة الغذاء، بمتابعة حملاتها اليومية المكبرة بحملة على الأسواق والمخابز والمطاعم والهايبر ماركت و السلاسل التجارية الكبرى ومحلات الجزارة وبيع الأسماك بالسنطة.

كما قامت اللجنة بالمرور على عدد من المخابز السياحية، للتأكد من التزامها بالمواصفات المطلوبة، وخفض أسعار رغيف الخبز بعد انخفاض أسعار الدقيق في السوق المحلية، ومتابعة الإعلان عن الأوزان والأسعار في مكان واضح على واجهة المخابز بخط واضح وظاهر، فضلا عن المرور على المطاعم التي تقدم المأكولات الشعبية مثل ساندوتشات الفول والطعمية والوقوف على مدى التزامهم بتخفيض الأسعار وعلى محال وأماكن بيع منتجات اللحوم والأسماك الطازجة والمملحة بأنواعها للتأكد من صلاحيتها، حرصًا على السلامة العامة للمواطنين.

وخلال الحملة، تم رصد عدد من المخالفات، وعلى الفور تم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين، حيث قامت اللجنة بتحرير عدد محاضر متنوعة بين سلع غذائية مغشوشة، ونقص أوزان الخبز، وخبز غير مطابق للمواصفات، وسلع مجهولة المصدر، وعدم إعلان عن السعر.

كما قامت مديرية الصحة بتحرير محاضر عدم استيفاء الاشتراطات الصحية وعدم حمل شهادة صحية، فضلا عن تحرير الطب البيطري والتموين ومباحث التموين وهيئة سلامة الغذاء عددا من المحاضر.

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