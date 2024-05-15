عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

توقيع الكشف على1317 حالة خلال قافلة طبية بديرمواس بالمنيا

توقيع الكشف الطبي
توقيع الكشف الطبي على المرضى

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

بدء إجراءات عقد اتفاقية شراكة بين جامعتي المنيا والأردن

محافظ المنيا يشهد الاحتفال بيوم الشهيد وتكريم أسر الشهداء

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بـ"قرية تل العمارنة " التابعة لمركز ديرمواس، على مدار يومى 13 و14 مايو الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1317 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتى شملت 284 حالة جراحة، و288 أطفال، و213 باطنة، و 56 نساء ، و105 أسنان، و 164 جلدية، و144 أنف وأذن، و63 تنظيم أسرة، وإجراء 203 تحاليل متنوعة، و10 حالات موجات صوتية، و 7 حالات أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددا، وخلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 4 حالات لاستكمال العلاج، و عقد ندوات تثقيف صحى لــ 111 مترددا.
 

إجراء الفحوصات أسامة القاضي محافظ المنيا القوافل الطبية العلاجية اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا لمبادرة الرئاسية حياة كريمة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تضرب البلاد خلال ساعات.. الأرصاد تحذر 25 محافظة من 3 ظواهر جوية

مفاجأة من الجمارك.. احصل على سيارة مستوردة بالرقم القومي

الاهلي يتلقى ضربة مُوجعة قبل لقاء الترجي في نهائي إفريقيا

بعد تراجعها.. أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في الأسواق

التفاصيل الكاملة لتشغيل أول تاكسي كهربائي في مصر يكشفها وزير النقل.. صور

10 مليارات دولار| الحكومة تزف بشرى سارة للمواطنين بشأن إنتاج الكهرباء

تفاصيل رحلة أمير توفيق لضم بلعيد.. وتحفّظ الأهلي على صفقة زهير

منتقبة ترقص بأحد المراكب تثير الغضب على السوشيال ميديا.. ما القصة؟

موضوعات متعلقة

بدء إجراءات عقد اتفاقية شراكة بين جامعتي المنيا والأردن

ترشيحاتنا

حسام زكي: الموضوعات السياسية على جدول قمة البحرين تمثل 70% من أعمالها

أردوغان: لا تظنوا أن إسرائيل ستقف عند غزة.. أوهام الأرض الموعودة تصل للأناضول

كتائب القسام تكشف عن ضربات موجهة لجنود وآليات الاحتلال في غزة| فيديو

بسبب حماس.. الحكومة الماليزية تتحرك ضد فيسبوك

بعد افتتاحها.. تعرف إلى أسعار تذاكر محطات المترو الجديدة

عبادات عظيمة بلا مجهود أو وضوء.. داوم عليها تتغير حياتك للأفضل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد إعلان خطوبتها.. معلومات لا تعرفها عن سلمى أبو ضيف

راقب شربه للماء.. نصائح للحفاظ على رطوبة حيوانك الأليف في الصيف

بدون الحاجة لمكيف هواء.. حيل ذكية وبسيطة لتبريد الغرفة

8 أمراض قد تقودك إلى الفشل الكلوي.. تعرف عليها

فيديو

لازم أحبه.. أول تعليق من سلمى أبو ضيف بعد إعلان خطوبتها

عادل إمام والساحرة المستديرة.. رحلة من الإبداع وعلاقة وطيدة بنجوم كرة القدم

ملفوفة في بطانية.. سيناريو حبيبة الشماع يتكرر مع فتاة بالتجمع

رنا سماحة تكشف كواليس أغنية حبيتك بالتلاتة لـ نداء شرارة.. خاص

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: فخ التورط الأوروبي في أوكرانيا

هند عصام

هند عصام تكتب: أكاذيب مفضوحة

د. الشيماء المشد

د. الشيماء المشد تكتب: تطورات التسويق عبر الزمن

محمد مخلوف

محمد مخلوف يكتب: "مستقبل مصر ".. الصحراء أصبحت جنة خضراء

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: تحولات في صناعة الأفلام بعد جائحة كوفيد-19

مني أحمد

منى أحمد تكتب: ما أنت أعمى.. إنما نحن جوقة العميان 

د. عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: تنفيذ مهام الأنشطة التعليمية عبر التطبيقات الذكية

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: الحركة بركة

اﻟﻤﺰﻳﺪ
-