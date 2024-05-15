توقيع الكشف على1317 حالة خلال قافلة طبية بديرمواس بالمنيا

أكد اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا على استمرار تنفيذ سلسلة القوافل الطبية العلاجية ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين بالمجان والوصول إلى المناطق والقرى الأكثر احتياجا بمختلف مراكز المحافظة.

من جانبه، استعرض الدكتور محمد حسنين وكيل وزارة الصحة ما تم تنفيذه خلال القافلة الطبية بـ"قرية تل العمارنة " التابعة لمركز ديرمواس، على مدار يومى 13 و14 مايو الجاري حيث تم توقيع الكشف الطبى على 1317 حالة وصرف الأدوية وإجراء الفحوصات اللازمة لهم بالمجان، من خلال الفرق الطبية فى مختلف التخصصات، والتى شملت 284 حالة جراحة، و288 أطفال، و213 باطنة، و 56 نساء ، و105 أسنان، و 164 جلدية، و144 أنف وأذن، و63 تنظيم أسرة، وإجراء 203 تحاليل متنوعة، و10 حالات موجات صوتية، و 7 حالات أشعة عادية، وكشف مبكر للضغط والسكر لعدد 116 مترددا، وخلع اسنان لـ 8 حالات بعيادة الأسنان، وتحويل للمستشفى 4 حالات لاستكمال العلاج، و عقد ندوات تثقيف صحى لــ 111 مترددا.

